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Zagueiro Léo vai tratar problema no joelho nos Estados Unidos e será monitorado pelo Cruzeiro

O defensor ainda não está 100% curado e irá custear o tratamento, para poder voltar aos gramados. Ele não entra em campo há três meses...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 21:59

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 21:59

Crédito: Léo ainda não se curou de um edema no joelho direito e vai buscar tratamento nos EUA-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O zagueiro Léo está a três meses sem jogar devido a um um edema no joelho direito. Desde então, o defensor não conseguiu se recuperar plenamente no Cruzeiro e irá buscar tratamento fora do Brasil. A Raposa informou que Léo irá para os EUA, realizar o processo de transição em Chicago. Unidos. O comunicado do time mineiro foi feito na noite desta terça-feira, 29 de dezembro, pouco antes do duelo da equipe celeste contra o Cuiabá, pela Série B. Léo não foi relacionado para a partida.
De acordo com o Cruzeiro, os custos do tratamento nos Estados Unidos serão arcados por Léo. A sua estadia fora do país será acompanhada de perto pelo departamento médico da Raposa. Assim que estiver 100% curado, o zagueiro será reintegrado ao elenco na Toca da Raposa.
-O Cruzeiro Esporte Clube informa que o zagueiro Léo realizará parte do seu processo de transição aos gramados no Paradigm Sports Center, em Chicago, nos Estados Unidos, local que já recebeu outros atletas brasileiros.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B O zagueiro permaneceu em tratamento da lesão de cartilagem no joelho direito, na Toca da Raposa II, pelo período de 12 semanas e finalizará este processo com tecnologias que esse centro dispõe, com os custos arcados pelo atleta. Os profissionais do Clube acompanham de perto toda a evolução e, após este período nos EUA, Léo retornará a integrar o elenco do Cruzeiro-dizia o comunicado. Léo foi um dos remanescentes do elenco de 2019, rebaixado à Série B, topando participar do processo de reconstrução do time. Ele era titular absoluto da equipe até sofrer o edema no joelho.
O zagueiro está no Cruzeiro desde 2010, fazendo 401 jogos com a camisa celeste, marcando 22 gols, sendo o terceiro zagueiro que mais marcou pelo clube, atrás apenas de Geraldão, com 30, e Cris, com 25. Em 2020, jogou 21 vezes, marcando um gol.

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