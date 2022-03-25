Zagueiro Léo comemora a chegada de Gilson Kleina

Uma das apostas da Chapecoense para tentar voltar à elite do futebol nacional é o zagueiro Léo, que tem muita experiência dentro e fora das quatro linhas.
Com a missão de ser a referência do sistema defensivo, o zagueiro comentou sobre a chegada de Gilson Kleina, anunciado e apresentado como técnico do Verdão do Oeste.
No primeiro contato com o treinador, Léo demonstrou confiança e espera que o treinador consiga junto com o elenco dar resultado.
‘O primeiro contato foi muito bom. Ele trouxe alguns conceitos do trabalho. É um cara que busca a competitividade e o espírito aguerrido da Chapecoense, que é o que vamos buscar nessa preparação para conquistar os objetivos’, afirmou na coletiva.