Zagueiro Gustavo Dulanto é oferecido ao Palmeiras, que analisa jogador

O Palmeiras segue em busca de reforços e um dos focos é um zagueiro esquerdo. Sabendo disso, o defensor peruano Gustavo Dulanto, que pertence ao Sheriff, da Moldávia, foi oferecido ao Maior Campeão Nacional. A informação foi divulgada pelo jornalista Júnior Venezi e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.

O clube está avaliando a possibilidade de uma contratação e, se optar por enviar uma proposta, deve fazê-lo apenas no início de 2022. Ainda sem proposta oficial, os valores prováveis para uma possível transferência giram em torno de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões, na cotação atual).Segundo soube o NP, o atleta tem interesse em atuar no Brasil. Ele, inclusive, sabe falar português, dado que jogou no Boavista, de Portugal, durante duas temporadas.

O Palmeiras segue em busca de um zagueiro canhoto. Atualmente, a equipe conta apenas com Renan com esta característica. O clube chegou a acertar a chegada de Huerta, mas o jogador não foi aprovado nos exames médicos e, por isso, a contratação foi descartada.