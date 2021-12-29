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futebol

Zagueiro Gustavo Dulanto é oferecido ao Palmeiras, que analisa jogador

Atleta peruano pertence ao Sheriff, da Moldávia
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LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 07:30

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 07:30

O Palmeiras segue em busca de reforços e um dos focos é um zagueiro esquerdo. Sabendo disso, o defensor peruano Gustavo Dulanto, que pertence ao Sheriff, da Moldávia, foi oferecido ao Maior Campeão Nacional. A informação foi divulgada pelo jornalista Júnior Venezi e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.
O clube está avaliando a possibilidade de uma contratação e, se optar por enviar uma proposta, deve fazê-lo apenas no início de 2022. Ainda sem proposta oficial, os valores prováveis para uma possível transferência giram em torno de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões, na cotação atual).Segundo soube o NP, o atleta tem interesse em atuar no Brasil. Ele, inclusive, sabe falar português, dado que jogou no Boavista, de Portugal, durante duas temporadas.
O Palmeiras segue em busca de um zagueiro canhoto. Atualmente, a equipe conta apenas com Renan com esta característica. O clube chegou a acertar a chegada de Huerta, mas o jogador não foi aprovado nos exames médicos e, por isso, a contratação foi descartada.
Crédito: (Foto:Reprodução

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