Zagueiro estreia pelo Bahia e celebra classificação: 'Melhor impossível'

Contratado para reforçar o Bahia na temporada 2021, o zagueiro Luiz Otávio fez a sua estreia na goleada do Tricolor Baiano sobre o Manaus-AM, 4 a 1, pela Copa do Brasil. O defensor celebrou a classificação da equipe nordestina para a terceira fase da competição nacional.
- Estreia com triunfo e classificação, melhor impossível. Estou feliz em ajudar. Nossa equipe mereceu a classificação. Dominamos a partida e isso acabou refletindo no placar final. Vamos seguir trabalhando forte para disputar novos desafios e buscar os objetivos do Bahia na temporada - disse o zagueiro.
O Tricolor Baiano volta a campo no próximo sábado, quando recebe a equipe do ABC-RN, ás 16h, pela oitava rodada da Copa do Nordeste.