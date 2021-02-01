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Zagueiro do Náutico chega ao Rio para se apresentar ao Fluminense

Rafael Ribeiro é um dos reforços do Tricolor para a próxima temporada e chega por empréstimo com opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 14:53

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 14:53

Crédito: Caio Falcão/Divulgação
O primeiro reforço do Fluminense para a próxima temporada já está no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o zagueiro Rafael Ribeiro, que estava no Náutico, desembarcou na cidade para se apresentar ao Tricolor. O jogador de 25 anos chega por empréstimo com opção de compra fixada de 50% dos direitos econômicos.
> ATUAÇÕES: Em grande jogo coletivo do time, Martinelli e Nenê são os destaques na vitória do Fluminense
O defensor era aguardado pelo clube carioca após o término da Série B do Brasileirão, que ocorreu na última sexta-feira. O Náutico terminou em 16º lugar, com 44 pontos. Na temporada, Rafael Ribeiro fez 38 partidas e marcou dois gols. Revelado pela equipe pernambucana, ele estreou entre os profissionais em 2017.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Para a zaga, o técnico Marcão conta atualmente com os titulares Luccas Claro e Nino, além do reserva Matheus Ferraz. Além deles, Frazan e Luan Freitas também estão à disposição. A última baixa no setor foi a saída de Digão para a Tailândia, no fim do ano passado.
Rafael Ribeiro se junta a Samuel Xavier, que está apalavrado com o Fluminense. O jogador, atualmente no Ceará, é aguardado após o fim do Campeonato Brasileiro, neste mês.

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