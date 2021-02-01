Zagueiro do Náutico chega ao Rio para se apresentar ao Fluminense

Crédito: Caio Falcão/Divulgação

O primeiro reforço do Fluminense para a próxima temporada já está no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o zagueiro Rafael Ribeiro, que estava no Náutico, desembarcou na cidade para se apresentar ao Tricolor. O jogador de 25 anos chega por empréstimo com opção de compra fixada de 50% dos direitos econômicos.

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O defensor era aguardado pelo clube carioca após o término da Série B do Brasileirão, que ocorreu na última sexta-feira. O Náutico terminou em 16º lugar, com 44 pontos. Na temporada, Rafael Ribeiro fez 38 partidas e marcou dois gols. Revelado pela equipe pernambucana, ele estreou entre os profissionais em 2017.

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Para a zaga, o técnico Marcão conta atualmente com os titulares Luccas Claro e Nino, além do reserva Matheus Ferraz. Além deles, Frazan e Luan Freitas também estão à disposição. A última baixa no setor foi a saída de Digão para a Tailândia, no fim do ano passado.