futebol

Zagueiro do Flamengo reforça crítica à arbitragem do jogo contra o Ceará

Pablo adotou o mesmo discurso do técnico Paulo Sousa após o empate no Castelão...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 20:38
Questionado sobre o desempenho de Hugo Souza no lance que definiu o empate em 2 a 2 do Flamengo com o Ceará, no Castelão neste sábado, Pablo afirmou ainda não ter revisto a jogada. Contudo, na saída do estádio, o zagueiro reforçou as críticas à arbitragem feitas por Paulo Sousa, especialmente pelo pênalti não marcado em Gabi.ATUAÇÕES: Hugo falha e recebe a pior nota em empate contra Ceará- Ainda não vi o lance do gol. Jogo difícil, equipe de muita intensidade, o clima atrapalha muito, mas não podemos justificar. Poderíamos ter feito melhor. O que vi no vestiário foi o lance do Gabi, um pênalti claríssimo. Poderíamos ter feito 3 a 1 e o jogo estaria controlado - afirmou o zagueiro Pablo, único que atendeu a imprensa após o jogo.
- Infelizmente, o juiz não deu o pênalti, nos prejudicou. Temos que continuar trabalhando. Se ganha está tudo bem, se perde a pressão é grande. Faz parte. Vamos continuar trabalhando para conseguir as vitórias no Brasileirão - completou o atleta rubro-negro no Castelão.A delegação do Flamengo retorna de Fortaleza nesta noite e, no domingo, já se reapresenta no NInho do Urubu. Na terça-feira, a equipe de Paulo Sousa enfrenta a Universidad Católica, do Chile.
Crédito: O zagueiro Pablo foi titular na partida entre Flamengo e Ceará (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

