Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro do Corinthians que nunca atuou pelo profissional é emprestado ao Goiás

Caetano tem contrato com o Timão até 2024, mas atuará pelo Esmeraldino nesta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2022 às 18:08

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 18:08

Neste sábado (1º), o Corinthians confirmou o empréstimo do zagueiro Caetano ao Goiás. Cria das categorias de base corintiana, o defensor, de 22 anos, nunca atuou profissionalmente pelo Timão, e vai agora para o seu quinto clube emprestado pelo clube do Parque São Jorge, antes o jogador também foi cedido para Oeste, Coritiba, São Caetano e CRB.
Caetano foi emprestado ao Esmeraldino até o fim de 2022, já o vínculo do atleta com o Corinthians vai até fevereiro de 2024.
O Goiás disputará a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada, após alcançar o acesso na segunda divisão de 2021.
Crédito: CaetanochegouaseremprestadoaoSãoCaetanonatemporadapassada(Foto:SãoCaetano/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados