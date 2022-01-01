Zagueiro do Corinthians que nunca atuou pelo profissional é emprestado ao Goiás

Neste sábado (1º), o Corinthians confirmou o empréstimo do zagueiro Caetano ao Goiás. Cria das categorias de base corintiana, o defensor, de 22 anos, nunca atuou profissionalmente pelo Timão, e vai agora para o seu quinto clube emprestado pelo clube do Parque São Jorge, antes o jogador também foi cedido para Oeste, Coritiba, São Caetano e CRB.