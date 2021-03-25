Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zagueiro do Barça revela rotina de Messi: 'Treina como uma besta'

Ronald Araújo acredita na permanência do craque argentino no Barcelona e afirma que veterano é um exemplo e referência para os mais jovens...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:25
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, torce pela permanência de Lionel Messi no Barcelona. Em entrevista à “TV3”, o defensor afirma que o argentino se dedica muito aos treinamentos para ajudar o clube na temporada. Na atual temporada, o camisa 10 tem sido mais uma vez o protagonista da equipe blaugrana.- Espero que fique com a gente por muitos anos. Eu o vejo bem e muito feliz. Treina como uma besta e isso é bom, pois é o capitão e uma referência. Contagia todo mundo, principalmente os jovens. O fato de estar tão conectado é muito positivo para o time.
> Veja a tabela da La Liga
Messi tem contrato com o Barcelona até o fim desta temporada e é especulado no Manchester City e no Paris Saint-Germain. O argentino ainda não definiu seu futuro e pretende conversar com Joan Laporta, presidente do clube catalão, e a tendência, segundo a imprensa espanhola, é de que o craque permaneça no time culé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados