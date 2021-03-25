Zagueiro do Barça revela rotina de Messi: 'Treina como uma besta'

Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, torce pela permanência de Lionel Messi no Barcelona. Em entrevista à “TV3”, o defensor afirma que o argentino se dedica muito aos treinamentos para ajudar o clube na temporada. Na atual temporada, o camisa 10 tem sido mais uma vez o protagonista da equipe blaugrana.- Espero que fique com a gente por muitos anos. Eu o vejo bem e muito feliz. Treina como uma besta e isso é bom, pois é o capitão e uma referência. Contagia todo mundo, principalmente os jovens. O fato de estar tão conectado é muito positivo para o time.