Zagueiro deixa o Santos sem ter feito um jogo com a camisa do clube

O zagueiro Felipe Batagini se despediu do Santos sem ter atuado em nenhuma partida oficial pelo clube. Ele estava treinando pelo Sub-23, mas não foi utilizado pelos técnicos que passaram pela categoria e seu contrato acabou nesta quarta-feira. Fora dos planos e com a indefinição da continuidade da categoria, Batagini deixou o clube e agradeceu pela experiência.- Foi uma passagem curta, mas com grandes ensinamentos. Ficará marcado na minha carreira o momento que tive com o Santos, um dos grandes clubes do futebol mundial. Foi um período de amadurecimento. Agradeço ao clube e sigo para novos desafios - disse o defensor.

O jogador foi contratados no final de 2020, após a reformulação feita nas categorias de base pelo então presidente, Orlando Rollo, mesmo com o clube proibido de registrar jogadores. O Santos informou que Felipe Batagini foi contratado no dia 11 de dezembro do ano passado, mas não pôde ser inscrito devido ao Transferban.Fora dos planos do técnico Pablo Fernandez na época, o Santos tentou um acordo para a rescisão do contrato particular assinado em dezembro, mas não conseguiu uma solução amigável e em setembro o clube registrou o contrato dele. O jogador estava no futebol norte-americano, com passagens pelo Indian Hills e pelo Life U – equipe onde conquistou Mid-South Conference, competição universitária, em 2019.

Felipe acumula experiências por vários clubes brasileiros. O início da trajetória começou com uma rápida passagem no Corinthians, em 2009. Do Parque São Jorge, partiu para o Atibaia, onde atuou em 2013. Já em 2015, chegou ao Santo André. A chegada aos Estados Unidos ocorreu em 2018. De volta ao Brasil por causa da pandemia, Batagini recebeu a oportunidade de atuar pelo Santos após rápido período de teste, convidado após o bom desempenho no exterior.