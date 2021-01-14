Zagueiro da Chapecoense celebra acesso: 'Momento inesquecível'

Crédito: Márcio Cunha

Através da vitória por 2 a 1 na última terça-feira (12) contra o Figueirense na Série B, a Chapecoense assegurou seu retorno para a primeira divisão do futebol nacional onde o zagueiro Derlan foi um dos autores do gol no triunfo.O defensor tratou de exaltar a possibilidade de viver um momento histórico para o clube catarinense com o adendo de ter participado diretamente do placar mesmo atuando na retaguarda:

- É um momento inesquecível, estou vivendo um sonho. Só tenho que agradecer a Deus por fazer parte desse momento histórico de um clube tão grande como a Chapecoense. Fui abençoado com o gol justamente na partida mais importante de uma temporada tão difícil para todo mundo. Só tenho a agradecer a todos meus companheiros, ao professor Umberto pela confiança e também a toda a diretoria. Nosso primeiro objetivo foi alcançado, mas ainda temos outro, a busca pelo título, e não vamos desistir.O jogador que ganhou a titularidade na equipe depois das contusões dos então donos do setor, Joílson e Luiz Otávio, entende que o mais importante foi a sua adaptação para manter a equipe como a defesa menos vazada da competição. Em 34 partidas, a equipe tomou somente 18 gols, o melhor desempenho se for considerado também os times da Série A.

- Foi uma temporada muito difícil por tudo que está ocorrendo com essa pandemia. Sempre tivemos uma briga muito sadia. Começamos mal o Catarinense, depois encaixamos, parou tudo devido a pandemia. O Luiz Otávio chegou para ajudar, encaixou bem com o Joílson, mas sempre trabalhei duro e esperei a minha oportunidade. Infelizmente eles se machucaram, mas graças a Deus consegui manter o nível que eles vinham atuando para continuarmos com uma defesa sólida - completou.