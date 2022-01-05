Yuri garante luta pelo Vasco: 'Vou dar tudo de mim para honrar essa camisa que tanto me fez feliz como torcedor'

O primeiro jogador contratado pelo Vasco para esta temporada tem laços familiares com o clube. Era pela cruz de malta que Yuri torcida quando criança, e agradece por conseguir defender o clube no que considera o melhor momento da carreira.- A oportunidade de jogar no Vasco aparece na minha melhor fase fisicamente. Eu me sinto mais maduro, com a cabeça melhor, preparado para aproveitar essa chance - afirmou ao site oficial do Cruz-Maltino. E emendou:

- Vou dar tudo de mim para honrar essa camisa que tanto me fez feliz como torcedor. Quero retribuir isso dentro de campo. Agora temos que trabalhar para conquistar nossos objetivos dessa temporada - finalizou.

-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

O Vasco vem se preparando no CT Moacyr Barbosa e, daqui a duas semanas, vai para Pinheiral. Yuri seria apresentado oficialmente nesta quinta-feira, mas o planejamento do clube foi alterado por conta dos recentes casos de Covid-19 no elenco. Nesta quarta-feira, a equipe fez o primeiro treino com bola no ano.