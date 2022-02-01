Yuri, do Vasco, descreve estreia em São Januário e cita apelido de pitbull: 'Encaixa com meu estilo de jogo'

O empate do Vasco com o Boavista marcou a estreia da maioria dos reforços da temporada em São Januário. Com a presença da torcida, Yuri Lara descreveu a sensação de vestir a camisa cruz-maltina pela primeira vez na Colina Histórica. O volante, que nunca escondeu ser torcedor do clube, disse que ficou arrepiado ao relembrar momentos com os tios na arquibancada. - Sentimento que em palavras é difícil de dizer. Você se arrepia. Eu olhava para as arquibancadas e via onde eu ficava com meus tios. Só tenho a agradecer a Deus por estar no Vasco hoje. Espero pisar mais vezes em São Januário e que a gente vença já no próximo jogo – descreveu o volante.

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O camisa 5 afirmou que o resultado contra o Boavista foi frustrante, já que a equipe vencia até os 38 do segundo tempo. Ao ser perguntado sobre o apelido de pitubll, o volante disse que gosta e espera conquistar o carinho e o respeito da torcida assim como aconteceu com Guiñazu.

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- Eu gosto (pitbull - cão de guarda). É um apelido que encaixa com meu estilo de jogo. Acompanhei o Guiñazu, como falei na minha apresentação. Ele fez um bom trabalho aqui e espero fazer o mesmo. Um cara que tinha o carinho da torcida e espero trabalhar e me doar todo jogo para que também possa ter esse carinho e respeito e ajudar o Vasco

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Nesta quarta, Yuri Lara atuará pela segunda vez na Colina Histórica, dessa vez diante do Nova Iguaçu, às 21h35. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, e a equipe tenta voltar a vencer para se manter na liderança da competição.