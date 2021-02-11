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futebol

Yuri Alberto reconhece atuação abaixo do Inter

Centroavante sabe que todo jogo será difícil na reta final do Brasileirão e relembrou a permanência na liderança...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 22:13

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 22:13

Crédito: Ricardo Duarte
O clima dentro do Internacional é de frustração. Após o tropeço do Flamengo, o Colorado não fez a lição de casa, foi derrotado pelo Sport e deixou a disputa pelo título em aberto.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o atacante Yuri Alberto analisou a atuação do Inter e reconheceu que o time não soube lidar com as dificuldades apresentadas pelo Leão.
‘Sabíamos que seria difícil. Todo time que joga contra o líder vem com uma motivação muito grande, mas vamos continuar com a liderança. Tivemos poucas chances de gol, durante a semana é trabalha e no final de semana temos um grande jogo’, declarou ao Premiere.
Agora, o Internacional segura a liderança do Brasileirão com 66 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo.
+ Loco Abreu em Minas, Victor Ramos no Paulistão… Confira medalhões que disputarão estaduais por clubes menores
Calendário
Na próxima rodada, o Colorado mede forças contra o Vasco da Gama, rival que luta para sobreviver na elite nacional, em São Januário.

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