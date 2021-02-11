Yuri Alberto reconhece atuação abaixo do Inter

Crédito: Ricardo Duarte

O clima dentro do Internacional é de frustração. Após o tropeço do Flamengo, o Colorado não fez a lição de casa, foi derrotado pelo Sport e deixou a disputa pelo título em aberto.

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Na saída de campo, o atacante Yuri Alberto analisou a atuação do Inter e reconheceu que o time não soube lidar com as dificuldades apresentadas pelo Leão.

‘Sabíamos que seria difícil. Todo time que joga contra o líder vem com uma motivação muito grande, mas vamos continuar com a liderança. Tivemos poucas chances de gol, durante a semana é trabalha e no final de semana temos um grande jogo’, declarou ao Premiere.

Agora, o Internacional segura a liderança do Brasileirão com 66 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo.

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