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futebol

Yuri Alberto comemora boa fase com a camisa do Inter

Atacante voltou a brilhar nesta quarta-feira e ajudou o Colorado a vencer o América-MG...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 23:48

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 23:48

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
Na noite desta quarta-feira, o Internacional recebeu o América-MG e venceu por 3 a 1, placar que fez o time entrar de vez na briga pela Libertadores.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos destaques do time foi o atacante Yuri Alberto, que anotou um dos gols do triunfo e não escondeu a alegria.
"Esse ambiente é maravilhoso. Agradecer à torcida pelo apoio que eles têm dado pra gente, têm passado bastante confiança para o grupo todo. E parabenizar toda a equipe pela entrega no jogo de hoje. Não fiz um bom jogo, mas quando tive a oportunidade, fiz o meu gol. Quero agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo aqui no Inter".
Com a vitória em cima do Coelho, o Colorado alcança a marca de 39 pontos e fecha a rodada na 7ª posição.

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