Yuri Alberto comemora boa fase com a camisa do Inter

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP

Na noite desta quarta-feira, o Internacional recebeu o América-MG e venceu por 3 a 1, placar que fez o time entrar de vez na briga pela Libertadores.

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Um dos destaques do time foi o atacante Yuri Alberto, que anotou um dos gols do triunfo e não escondeu a alegria.

"Esse ambiente é maravilhoso. Agradecer à torcida pelo apoio que eles têm dado pra gente, têm passado bastante confiança para o grupo todo. E parabenizar toda a equipe pela entrega no jogo de hoje. Não fiz um bom jogo, mas quando tive a oportunidade, fiz o meu gol. Quero agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo aqui no Inter".