Yeferson Soteldo entra no Top 3 dos artilheiros estrangeiros do Santos

O gol marcado por Yeferson Soteldo no empate em 1 a 1 contra o Deportivo Lara, na Venezuela, além de ajudar o Santos a chegar na terceira fase da Copa Libertadores, colocou o venezuelano no Top 3 dos maiores artilheiros estrangeiros da história do clube.Com o tento, Soteldo chegou aos 20 gols com a camisa do Peixe, empatado na terceira colocação com o argentino Echevarrieta, que defendeu o clube entre 1942 e 1943.Curiosamente, os dois primeiros colocados do ranking também fazem parte do atual elenco alvinegro. O colombiano Jonatan Copete lidera a estatística, com 26 gols. O uruguaio Carlos Sánchez tem 25. Copete estava no banco contra o Deportivo Lara. Sánchez ainda se recupera de lesão.Soteldo também tem subido no ranking dos estrangeiros que mais jogaram com a camisa do Peixe. Ele tem 101 jogos e está sétimo, atrás de Ramos Delgado (318), Rodolfo Rodríguez (255), Agustín Cejas (253), Jonatan Copete (136), Diego Ayala (113) e Carlos Sánchez (104).