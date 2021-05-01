Yago Santos projeta temporada e fala em chance no profissional do Palmeiras

Crédito: Arquivo pessoal

Um dos destaques das categorias de base do Palmeiras, o meia Yago Santos, de 18 anos, concedeu uma entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA. Joia da geração 2003, o jovem comentou sobre o retorno do futebol após a paralisação, em março, além da expectativa para o restante de 2021.

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Vivendo seu primeiro ano como atleta do sub-20, Yago se destaca pela mobilidade dentro de campo, sendo um meia armador de bom passe e velocidade. Estreando na categoria como reserva, o jovem entrou no segundo tempo na goleada por 8 a 0 diante do Presidente Médici, do Maranhão, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, em março.

Com o retorno dos jogos das categorias de base previsto para maio de forma definitiva, o meia respondeu sobre a expectativa para o retorno das competições e consequentemente para o restante da temporada, ressaltando que o período de treinamentos foi bom para corrigir detalhes e executar novas jogadas ensaiadas.

>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos- A expectativa é de ser campeão. Nosso elenco é muito bom e estamos trabalhando bastante nessa pausa do campeonato, que tem sido boa para corrigir alguns detalhes e treinar novas jogadas.

Natural de Santos-SP, sua trajetória começou na Portuguesa Santista. Em 2018, Yago se destacou em um torneio em Salvador e foi chamado para integrar a equipe sub-15 do Palmeiras. No entanto, em 2019, foi diagnosticado com tuberculose e passou mais de seis meses afastado.

Recuperado por completo, foi um dos destaques do Palmeiras Sub-17, em 2020. Com 12 jogos e 3 gols marcados, o meia foi uma das peças-chave da equipe do treinador Artur Itiro, semifinalista da Copa do Brasil Sub-17 e quinto colocado no Brasileirão da categoria.

Yago disse que o modelo de jogo rápido e intenso de Itiro possibilitou que a transição do sub-17 para o sub-20 fosse menos sentida, uma vez que os modelos são semelhantes.

- Para mim não teve muita mudança, porque no ano passado nossa equipe Sub-17 era muito intensa e isso tem continuidade no Sub-20 pelo estilo de jogo. Foi mais fácil e rápido para me adaptar a essa transição.

O destaque fez Yago chamar atenção da comissão técnica de Abel Ferreira e ser escolhido para um período de treinamentos com a equipe profissional do Palmeiras, no começo de 2021.

Além do espaço nos trabalhos comandados por Abel e sua comissão, Yago também teve seu contrato renovado com o clube pouco antes, em setembro de 2020. Tido como uma promessa no Verdão, sua multa rescisória chega a 80 milhões de euros - cerca de 530 milhões de reais na cotação atual.

- Estou trabalhando bastante para também ter essa chance no profissional. Tenho procurado evoluir cada vez mais para isso e, se Deus quiser, agarrar essa oportunidade quando chegar.