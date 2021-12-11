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Yago Pikachu revela torcida pelo Vasco: 'Que possam montar um time competitivo para voltar à Série A'

Lateral-direito, que deixou o Cruz-Maltino para defender o Fortaleza na última temporada, foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro recém-encerrado...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 17:44

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 17:44

Yago PIkachu passou cinco anos no Vasco. Entre críticas e gols, o lateral/ponta deixou o clube no fim do ano passado. Em 2021, no Fortaleza, foi eleito o melhor lateral-direito do último Campeonato Brasileiro. Mas não esquece a torcida pelo clube de São Januário.- Graças a Deus saí do Vasco pela porta da frente. Tive várias oportunidades de sair por via de Justiça, por conta de salários (atrasados), mas esse nunca foi o meu objetivo. Deixei claro na minha saída que continuaria torcendo porque foram cinco anos, várias amizades com jogadores e funcionários - afirmou, antes de emendar:
- Estava torcendo, sim, para o time voltar. É um time grande, que não merece estar passando por essa situação. Mas futebol é dentro de campo, se doar ao máximo para fazer as coisas da maneira correta para que elas voltem a funcionar. Infelizmente não aconteceu o acesso, mas espero que possam montar um time competitivo para voltar à Série A - desejou.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

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