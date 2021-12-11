Yago Pikachu revela torcida pelo Vasco: 'Que possam montar um time competitivo para voltar à Série A'

Yago PIkachu passou cinco anos no Vasco. Entre críticas e gols, o lateral/ponta deixou o clube no fim do ano passado. Em 2021, no Fortaleza, foi eleito o melhor lateral-direito do último Campeonato Brasileiro. Mas não esquece a torcida pelo clube de São Januário.- Graças a Deus saí do Vasco pela porta da frente. Tive várias oportunidades de sair por via de Justiça, por conta de salários (atrasados), mas esse nunca foi o meu objetivo. Deixei claro na minha saída que continuaria torcendo porque foram cinco anos, várias amizades com jogadores e funcionários - afirmou, antes de emendar: