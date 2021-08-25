Yago Felipe comenta recuperação, projeta Copa do Brasil e diz que deseja permanecer no Fluminense

Após sofrer uma lesão no jogo da eliminação do Fluminense na Libertadores, Yago Felipe surpreendeu ao entrar em campo contra o Atlético-MG, na última segunda-feira. Em entrevista coletiva, o meia esclareceu que pediu ao técnico Marcão para ser escalado, pois queria ajudar o time. - Sofri uma entorse no tornozelo, mas agradeço muito ao Filé e todo o pessoal da fisioterapia. Desde quando cheguei, já começamos um trabalho intenso na fisioterapia para poder recuperar o mais rápido possível. E mesmo com um pouco de dor eu falei com o Marcão que eu queria jogar, que eu queria estar à disposição para ajudar o Fluminense - disse.
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Após a partida, o jogador publicou em suas redes sociais uma foto do tornozelo lesionado, que preocupou torcedores. No entanto, ele afirma que estará disponível para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
- Acho que sim, principalmente pelo último jogo contra eles. Demos uma resposta muito boa depois de uma eliminação onde muitos sentiram. Eu, particularmente, senti para caramba, mas sabia que era o momento de virar a chave. E um jogo logo contra o Atlético-MG, líder do campeonato, grande equipe, e o time se comportou muito bem em campo. Espero que possamos voltar a crescer e fazer um grande jogo na Copa do Brasil contra eles - afirmou.
O atleta, considerado um dos pilares do meio-campo tricolor, também aproveitou para projetar o futuro do Fluminense. Mesmo com a eliminação, ele demonstra confiança na trajetória ascendente do time desde o ano passado, e afirma querer ficar no clube para fazer parte dessa história.
- Tenho uma percepção que as coisas não acontecem por acaso, nem de um dia para o outro, muito menos de um ano para o outro. Tenho conversado com Fred e alguns jogadores que temos que fazer um trabalho constante. Ano passado fizemos um trabalho muito bom. Essa temporada está sendo melhor que a passada. E tenho muita expectativa que possamos concluir muito bem essa temporada para que a próxima seja melhor ainda. Que sejamos constantes no que estamos fazendo. Não é porque veio uma eliminação que temos que desanimar, jogar tudo para o alto, dizer que está tudo errado. Pelo contrário. Creio que o Fluminense vai voltar a brigar por títulos, a ter dias de glórias. E trabalhamos para que isso aconteça. E espero que, com contratações, com treinamentos, dedicação, que voltemos a ser cada vez mais fortes. Isso é de um ano para o outro, com muito trabalho, com muito esforço. Quero muito ficar aqui bastante tempo para que isso aconteça, para que cada ano seja melhor - disse.
Como volante experiente, Yago também vê com bons olhos os reforços de Xerém. Além de exaltar Martinelli, companheiro de posição desde o ano passado, ele também destacou a segurança e o talento de André, que tem sido mais utilizado nos últimos jogos.
- Os meninos de Xerém parece que já sobem preparados para jogar. Eles têm uma capacidade, um talento enorme. O Martinelli, o André e todos os outros que entram vão muito bem. Fico muito feliz pelo André ter recebido essa oportunidade, estar podendo nos ajudar, jogando muito bem. Espero que ele possa crescer cada vez mais, possa ter sequência. Não só ele como outros. O André ajuda muito na marcação, é um jogador que marca muito, dá muita contenção. Às vezes vamos perder um pouco mais na frente com um esquema ou outro, mas pode ter certeza que o Marcão vai buscar o melhor para equilibrar, para a equipe voltar a vencer.Nesta quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil e será transmitido pelo Tempo Real do LANCE!