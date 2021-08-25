Yago Felipe comenta recuperação, projeta Copa do Brasil e diz que deseja permanecer no Fluminense

Após sofrer uma lesão no jogo da eliminação do Fluminense na Libertadores, Yago Felipe surpreendeu ao entrar em campo contra o Atlético-MG, na última segunda-feira. Em entrevista coletiva, o meia esclareceu que pediu ao técnico Marcão para ser escalado, pois queria ajudar o time. - Sofri uma entorse no tornozelo, mas agradeço muito ao Filé e todo o pessoal da fisioterapia. Desde quando cheguei, já começamos um trabalho intenso na fisioterapia para poder recuperar o mais rápido possível. E mesmo com um pouco de dor eu falei com o Marcão que eu queria jogar, que eu queria estar à disposição para ajudar o Fluminense - disse.

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Após a partida, o jogador publicou em suas redes sociais uma foto do tornozelo lesionado, que preocupou torcedores. No entanto, ele afirma que estará disponível para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

- Acho que sim, principalmente pelo último jogo contra eles. Demos uma resposta muito boa depois de uma eliminação onde muitos sentiram. Eu, particularmente, senti para caramba, mas sabia que era o momento de virar a chave. E um jogo logo contra o Atlético-MG, líder do campeonato, grande equipe, e o time se comportou muito bem em campo. Espero que possamos voltar a crescer e fazer um grande jogo na Copa do Brasil contra eles - afirmou.

O atleta, considerado um dos pilares do meio-campo tricolor, também aproveitou para projetar o futuro do Fluminense. Mesmo com a eliminação, ele demonstra confiança na trajetória ascendente do time desde o ano passado, e afirma querer ficar no clube para fazer parte dessa história.

- Tenho uma percepção que as coisas não acontecem por acaso, nem de um dia para o outro, muito menos de um ano para o outro. Tenho conversado com Fred e alguns jogadores que temos que fazer um trabalho constante. Ano passado fizemos um trabalho muito bom. Essa temporada está sendo melhor que a passada. E tenho muita expectativa que possamos concluir muito bem essa temporada para que a próxima seja melhor ainda. Que sejamos constantes no que estamos fazendo. Não é porque veio uma eliminação que temos que desanimar, jogar tudo para o alto, dizer que está tudo errado. Pelo contrário. Creio que o Fluminense vai voltar a brigar por títulos, a ter dias de glórias. E trabalhamos para que isso aconteça. E espero que, com contratações, com treinamentos, dedicação, que voltemos a ser cada vez mais fortes. Isso é de um ano para o outro, com muito trabalho, com muito esforço. Quero muito ficar aqui bastante tempo para que isso aconteça, para que cada ano seja melhor - disse.

Como volante experiente, Yago também vê com bons olhos os reforços de Xerém. Além de exaltar Martinelli, companheiro de posição desde o ano passado, ele também destacou a segurança e o talento de André, que tem sido mais utilizado nos últimos jogos.