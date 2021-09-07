Xodós de Diniz, Camacho e Marcos Guilherme já trabalharam com Carille

Crédito: Artur Bragança/Agência F8/Lancepress!

Contratados pelo Santos nesta temporada e xodós do ex-técnico Fernando Diniz, o volante Camacho e o meia-atacante Marcos Guilherme são os únicos jogadores do Peixe com quem Fábio Carille, próximo de fechar com o clube, já trabalhou.

Carille deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e, caso tudo ocorra como esperado, acertar os últimos detalhes antes da assinatura de contrato com o Santos.Marcos Guilherme foi quem mais teve melhor desempenho sob o comando de Carille. Ele era titular absoluto no Al-Wehda, da Arábia, e marcou três gols em 13 jogos pelo clube. Ao todo, ele atuou em 1.114 minutos com o treinador.

Camacho atuou em mais partidas (35), mas não era o titular absoluto no Corinthians. Embora tenha quase três vezes mais partidas do que Marcos Guilherme com o treinador, o tempo em campo é praticamente o mesmo (1.272 minutos). Os dados são do site transfermarkt.