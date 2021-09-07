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futebol

Xodós de Diniz, Camacho e Marcos Guilherme já trabalharam com Carille

Camacho trabalhou com o treinador no Corinthians e Marcos Guilherme no Al Wehda...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 13:39
Crédito: Artur Bragança/Agência F8/Lancepress!
Contratados pelo Santos nesta temporada e xodós do ex-técnico Fernando Diniz, o volante Camacho e o meia-atacante Marcos Guilherme são os únicos jogadores do Peixe com quem Fábio Carille, próximo de fechar com o clube, já trabalhou.
Carille deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e, caso tudo ocorra como esperado, acertar os últimos detalhes antes da assinatura de contrato com o Santos.Marcos Guilherme foi quem mais teve melhor desempenho sob o comando de Carille. Ele era titular absoluto no Al-Wehda, da Arábia, e marcou três gols em 13 jogos pelo clube. Ao todo, ele atuou em 1.114 minutos com o treinador.
Camacho atuou em mais partidas (35), mas não era o titular absoluto no Corinthians. Embora tenha quase três vezes mais partidas do que Marcos Guilherme com o treinador, o tempo em campo é praticamente o mesmo (1.272 minutos). Os dados são do site transfermarkt.
Com Diniz no Santos, Marcos Guilherme estreou na derrota diante o Bahia por 3 a 0, no Pituaçu, na primeira rodada do Brasileirão e marcou cinco gols em 27 jogos, somando 2087 minutos em campo. Já Camacho estreou na derrota para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, na quarta rodada do Brasileiro e teve 19 jogos, somando 1571 minutos em campo.

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