Xerife de volta! Nas redes sociais, torcedores exaltam a reestreia do zagueiro Joel Carli no Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Xerife voltou! O jogo contra a Ponte Preta marcou a reestreia de Joel Carli com a camisa do Botafogo. No segundo tempo do duelo, o argentino entrou no lugar de Gilvan e atuou por alguns minutos no Estádio Nilton Santos. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso exaltaram o retorno do jogador com muitas mensagens de apoio.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroDurante a etapa final, quando o glorioso já vencia a Macaca, o zagueiro Gilvan sentiu problemas musculares e teve que deixar a partida. Com isso, o técnico Enderson Moreira chamou Joel Carli cinco meses após o anúncio de seu retorno ao clube. Antes de entrar, uma cena foi marcante para muitos torcedores: Kanu entregou a braçadeira para o argentino, o que mostra sua liderança e identificação com o Glorioso.

O camisa 3 acertou o seu retorno ao Botafogo em março. O acordo para a volta do jogador envolveu a renegociação de parte da dívida de sua primeira passagem pelo clube. No entanto, ele ainda não havia atuado, algo que aconteceu neste domingo. Enquanto esteve em campo, Carli foi seguro e apareceu bem em mais uma vitória do Alvinegro na Série B, a quarta consecutiva.