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Xerife de volta! Nas redes sociais, torcedores exaltam a reestreia do zagueiro Joel Carli no Botafogo

Na etapa final do duelo contra a Ponte Preta, argentino entrou no lugar de Gilvan, que teve problemas musculares, e recebeu a braçadeira de capitão de Kanu no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 16:38
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Xerife voltou! O jogo contra a Ponte Preta marcou a reestreia de Joel Carli com a camisa do Botafogo. No segundo tempo do duelo, o argentino entrou no lugar de Gilvan e atuou por alguns minutos no Estádio Nilton Santos. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso exaltaram o retorno do jogador com muitas mensagens de apoio.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroDurante a etapa final, quando o glorioso já vencia a Macaca, o zagueiro Gilvan sentiu problemas musculares e teve que deixar a partida. Com isso, o técnico Enderson Moreira chamou Joel Carli cinco meses após o anúncio de seu retorno ao clube. Antes de entrar, uma cena foi marcante para muitos torcedores: Kanu entregou a braçadeira para o argentino, o que mostra sua liderança e identificação com o Glorioso.
O camisa 3 acertou o seu retorno ao Botafogo em março. O acordo para a volta do jogador envolveu a renegociação de parte da dívida de sua primeira passagem pelo clube. No entanto, ele ainda não havia atuado, algo que aconteceu neste domingo. Enquanto esteve em campo, Carli foi seguro e apareceu bem em mais uma vitória do Alvinegro na Série B, a quarta consecutiva.
Com 25 pontos, a equipe se aproximou de vez do G4 e pode entrar na zona de acesso já na próxima rodada caso aconteça uma combinação de resultados. Na quinta, o time volta a campo contra o Operário (PR), às 21h30, no Germano Krüger.

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