Xerém participa de mais de 40% dos gols e recoloca o Fluminense na final do Campeonato Carioca

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A fábrica de Xerém continua a trazer bons frutos para o Fluminense em praticamente todos os jogos. Para levar o time a mais uma final do Campeonato Carioca (sua segunda consecutiva), a estrela de Kayky brilhou duas vezes na vitória por 3 a 1 diante da Portuguesa, neste domingo, no Maracanã. Com um gol e uma assistência, o garoto aumentou o protagonismo dos jovens, que chegam a 42,86% de participação nos 28 gols marcados pela equipe até aqui.

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Até o momento, os tricolores já utilizaram 24 jogadores formados em Xerém, ultrapassando em menos de três meses o número total da última temporada. Outros sete foram relacionados para o banco de reservas. E os jovens tem feito a confiança valer a pena. Kayky (4 gols e 2 assistências), John Kennedy (2 gols), Gabriel Teixeira (2 gols), Igor Julião (1 gol e 1 assistência), Martinelli (3 assistências) e Luiz Henrique (1 assistência) já participaram de gols. > ATUAÇÕES: Crias de Xerém se destacam na vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, no Carioca

A sincronia entre eles também é decisiva, pois em outras quatro oportunidades as crias da casa foram o arco e a flecha para dar os resultados ao time de Roger Machado. Foi assim na semifinal do Carioca, com Kayky dando a assistência para Gabriel Teixeira e depois recebendo um passe de Martinelli.O destaque do duelo do último domingo, no Maracanã, também já apareceu em outras oportunidades em tabelas com. Kayky deu passe para John Kennedy e, além disto, marcou um gol com assistência de Luiz Henrique. Mesmo com participação em 12 dos 28 gols, os jovens entraram em cena de maneira decisiva tanto juntos quanto separados.Os jovens têm grandes perspectivas de serem importantes novamente na final do Carioca, que será disputada nos próximos finais de semana, em clássicos com o Flamengo. Martinelli, Luiz Henrique, Calegari, Gabriel Teixeira e Kayky vão disputar pela primeira vez uma decisão pelo time profissional. Porém, já apareceram em diversas oportunidades enquanto estavam na base.