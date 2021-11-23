Xavier recebe pena mínima do STJD e está à disposição de Sylvinho para jogo do Corinthians contra o Ceará

Julgado nesta terça-feira pela manhã pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), depois de ter sido denunciado pela sua expulsão na partida contra o Internacional, no Beira-Rio, no último dia 24 de outubro, o volante Xavier foi punido com a pena mínima de um jogo de suspensão, já cumprida pelo atleta pelo cartão vermelho que recebeu. Com isso, o jogador está à disposição do técnico Sylvinho para o confronto diante do Ceará, nesta quinta, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Xavier havia sido denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pelo seu envolvimento na confusão ocorrida no final do jogo em que o Timão empatou por 2 a 2 com o Colorado e no qual ele acabou sendo expulso pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Este artigo fala em "ato desleal ou hostil" praticado em campo e a pena prevista para o mesmo, em caso de condenação, é de aplicação de uma punição com um três jogos de gancho.

No último dia 24 de outubro, Xavier conseguiu ser expulso no Beira-Rio após entrar em campo apenas aos 34 minutos do segundo tempo, quando substituiu Gabriel Pereira e a sua equipe lutava para segurar a vitória parcial por 2 a 1 no confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Ele foi excluído do duelo pelo juiz após empurrar o atacante Taison em um conflito ocorrido depois que ele se enervou com a marcação de uma falta contra a sua equipe.O meia Patrick, do Inter, que empurrou o zagueiro corintiano Raul Gustavo naquela confusão, também foi julgado nesta terça-feira após ser denunciado também pelo artigo do 250 do CBJD. E assim como Xavier, o jogador foi punido apenas com a pena mínima pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD.

O advogado João Zanforlin, que defendeu Xavier no julgamento desta terça-feira, argumentou que o atleta, se punido, no máximo deveria receber uma advertência. Mas, com a pena mínima já cumprida, o volante reserva do Timão está liberado para seguir como opção de Sylvinho para reta final do Brasileirão.

- O árbitro relatou e a própria denúncia capitulou no artigo 250, que é de hostilidade. Bem capitulada e denunciada. O jogador é primário e houve ali uma troca de empurrões. Não foi o João Victor (Xavier) que empurrou o Patrick. O João empurrou o número 10 do Inter e o Patrick empurrou outro do Corinthians. O atleta Xavier já cumpriu a automática e, em razão da falta de potencial ofensivo, o jogador do Corinthians, se punido, deve ser convertido em advertência", disse Zanforlin no julgamento na sede do STJD, no Rio de Janeiro.