Xavi discorda em favoritismo do Barcelona na Liga Europa: ‘Não conhecemos o torneio'

O Barcelona enfrenta o Galatasaray nesta quinta-feira em disputa por uma vaga nas quartas de final da Liga Europa. Em coletiva nesta quarta-feira, o técnico Xavi comentou a expectativa para o jogo de ida no Camp Nou.> Cristiano Ronaldo deseja jogar junto com Messi e Neymar no PSG, diz jornal

- Estamos muito empolgados. Estamos em uma competição que nos deixa empolgados, tivemos boas sensações contra o Napoli. Estamos em ótimo momento e não queremos sair dele. Queremos ganhar e fazer isso bem. Temos que seguir insistindo nesse modelo de jogo, que nos está dando muitas coisas - disse o técnico.

Sob o comando do técnico Xavi e com a chegada de novas contratações, o Barcelona se encontra em boa fase e vem de quatro vitórias consecutivas. Apesar da equipe ter encaixado, Xavi descarta um favoritismo na competição pelo clube não ter tradição na Liga Europa.

- Não somos favoritos. Não conhecemos o torneio e nunca o vencemos. Não fizemos nada - declarou Xavi.

O duelo de volta com o Galatasaray acontece na semana seguinte, na quinta-feira, dia 17 de março.