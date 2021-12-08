Xavi comenta eliminação do Barcelona na Champions League: 'Nossa realidade agora é essa'

O Barcelona foi eliminado da Champions League após perder por 3 a 0 para o Bayern de Munique nesta quarta-feira. Na terceira colocação do grupo, a equipe blaugrana irá disputar a Liga Europa, fato comentado por Xavi após o fim do jogo.Veja a tabela da Champions

- Esta é a dura realidade que enfrentamos agora. Hoje começa uma nova etapa. Temos de ser muitos mais exigentes conosco e esta situação deve servir como ponto de reflexão para mudar muita coisa. Hoje não fomos competitivos - disse Xavi.

O treinador do Barcelona falou sobre a nova realidade do grupo, e disse estar irritado com a situação da equipe.

- A nossa realidade agora é essa e vamos encará-la com toda a dignidade do mundo. Vamos trabalhar para levar o Barça ao lugar onde merece estar, que não é a Liga Europa. Estou fulo, mas a nossa realidade é esta. Não há outra - adicionou o treinador.

Por fim, Xavi disse sentir-se responsável por parte da eliminação do Barcelona, e garante que buscará o título da Liga Europa.

- O Barça não merece isto. Há muitas circunstâncias que levaram a esta situação e, de alguma forma, sinto-me responsável. Pensava que podíamos conseguir (passar às oitavas de final), mas isso não aconteceu. Agora, a Liga Europa é a nossa realidade e vamos tentar ganhá-la. Esse é o nosso objetivo - concluiu.