Wilmar Roldán será o árbitro da estreia do Flamengo na Libertadores

Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Flamengo estreia na Libertadores de 2021 diante do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires. O árbitro da partida pelo Grupo G da Copa, no Estádio José Almafitano, será o Wilmar Roldán (Fifa/COL).
O confronto desta terça terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.
Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldán (COL) serão os assistentes, enquanto Carlos Torres (PAR) será o árbitro de vídeo da partida entre Vélez e Flamengo.> Confira todas as chaves e a tabela completa da Copa Libertadores!
Wilmar Roldán já apitou quatro partidas do Flamengo, sendo três pela Copa Libertadores: derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle (EQU), em 2020; vitória por 3 a 0 sobre o Lanús (ARG), em 2012; e triunfo por 3 a 1 sobre o Caracas (VEN), em 2010. Roldán também apitou o empate em 1 a 1 com o Independiente (ARG), no jogo de volta da final da Sul-Americana de 2017.