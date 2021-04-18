Wilmar Roldán será o árbitro da estreia do Flamengo na Libertadores

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Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Flamengo estreia na Libertadores de 2021 diante do Vélez Sarsfield, em Buenos Aires. O árbitro da partida pelo Grupo G da Copa, no Estádio José Almafitano, será o Wilmar Roldán (Fifa/COL).

O confronto desta terça terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.

Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldán (COL) serão os assistentes, enquanto Carlos Torres (PAR) será o árbitro de vídeo da partida entre Vélez e Flamengo.> Confira todas as chaves e a tabela completa da Copa Libertadores!