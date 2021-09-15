Willian encerra quarentena e volta aos treinos do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Como era o esperado, o meia Willian voltou a treinar com o elenco do Corinthians na manhã desta quarta-feira (15), no CT Joaquim Grava.

O atleta encerrou o seu período previsto de quarentena na última terça-feira (14). O camisa 10 corintiano chegou ao Brasil, vindo da Inglaterra, no dia 1º de setembro, e ao desembarcar assinou um termo onde se comprometia a ficar em isolamento durante 14 dias, algo que é previsto na Portaria 655, publicada no Diário Oficial da União, no último dia 23 de junho.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO jogador foi apresentado pelo Timão no mesmo dia do seu ingresso em solo nacional, treinou nos dias seguintes, concedeu entrevista coletiva e viajou à Goiânia no último sábado (11), quando reestrearia pelo Alvinegro, contra o Atlético-GO, no dia seguinte. Contudo, agentes da Anvisa foram até o hotel que o Corinthians estava hospedado para comunicar a não autorização para que Willian entrasse em campo, correndo risco até de ser dado voz de prisão para o atleta, caso ele jogasse.

O meia, portanto, foi cortado da delegação, retornou a São Paulo e ficou isolado, junto com a sua família, até o 14º dia da sua chegada, que aconteceu na última terça-feira (14).

Encerrada a quarentena, Willian treinou com bola, junto ao elenco, que se prepara para enfrentar o América-MG, neste domingo (19), às 18h15, pela 21ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, jogo que deve marcar a reestreia do jogador ao Corinthians após 14 anos.

Revelado nas categorias de base do Timão, Willian foi promovido ao time profissional em 2007 e negociado no mesmo ano com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na Europa, o meia também defendeu o Anzhi, da Rússia, e a dupla inglesa, Chelsea e Arsenal, última equipe que o jogador defendeu antes de retornar ao Parque São Jorge.