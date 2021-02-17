Willian, do Palmeiras, completa 300 jogos no Brasileirão e celebra: ‘Significa muito para mim’

Após entrar em campo contra o Fortaleza no último domingo (14), o atacante Willian Bigode atingiu uma importante marca na carreira, ao realizar o seu jogo de número 300 no Campeonato Brasileiro.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?

– Já são muitos anos disputando o Brasileirão, mas não sabia dessa contagem de 300 jogos. É realmente uma marca considerável e fico muito feliz por ter atingido ela defendendo a camisa do Palmeiras. Esse número também significa muito pra mim porque a vida de um atleta não é fácil. Nós temos bastante cuidado extra-campo e precisamos nos sacrificar muito para buscar a excelência no desempenho esportivo. Com esse cuidado, a gente consegue atingir o nosso mais alto nível e também nos recuperarmos de forma rápida e da melhor maneira possível – revelou o camisa 29 do Verdão, via assessoria.A primeira partida do atacante na competição ocorreu em 2004, com as cores do Guarani. Desde então, Willian contabilizou 300 confrontos, 63 gols e quatro títulos, sendo o mais recente em 2018, pelo Maior Campeão Nacional.