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Willian, do Palmeiras, completa 300 jogos no Brasileirão e celebra: ‘Significa muito para mim’

Atacante é um dos artilheiros do Verdão na temporada e, no geral, já balançou as redes 63 vezes e soma quatro títulos na competição
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LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 16:45

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:45

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após entrar em campo contra o Fortaleza no último domingo (14), o atacante Willian Bigode atingiu uma importante marca na carreira, ao realizar o seu jogo de número 300 no Campeonato Brasileiro.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> E se os clubes brasileiros fossem comparados com escolas de samba?
– Já são muitos anos disputando o Brasileirão, mas não sabia dessa contagem de 300 jogos. É realmente uma marca considerável e fico muito feliz por ter atingido ela defendendo a camisa do Palmeiras. Esse número também significa muito pra mim porque a vida de um atleta não é fácil. Nós temos bastante cuidado extra-campo e precisamos nos sacrificar muito para buscar a excelência no desempenho esportivo. Com esse cuidado, a gente consegue atingir o nosso mais alto nível e também nos recuperarmos de forma rápida e da melhor maneira possível – revelou o camisa 29 do Verdão, via assessoria.A primeira partida do atacante na competição ocorreu em 2004, com as cores do Guarani. Desde então, Willian contabilizou 300 confrontos, 63 gols e quatro títulos, sendo o mais recente em 2018, pelo Maior Campeão Nacional.
O Bigode pode aumentar estes números na noite desta quarta-feira (17), quando o Palmeiras enfrenta o Coritiba, pela 35ª rodada do Brasileirão, às 19h30 (horário de Brasília).

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