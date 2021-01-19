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Willian destaca goleada do Palmeiras sobre Corinthians: 'Vai dar confiança no Brasileirão'

'Garçom' da noite, atacante enalteceu a superioridade do Verdão no clássico e valorizou a boa atuação dos companheiros no Dérbi
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LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 21:48

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 21:48

Crédito: Reprodução
Garçom com duas assistências na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Corinthians na noite desta segunda-feira (18), o atacante Willian Bigode fez questão de destacar o bom futebol apresentado pelos companheiros e valorizou a goleada da equipe em cima do maior rival em entrevista pós-jogo.
O centroavante acredita que o triunfo vai dar mais confiança para o Alviverde na sequência da reta final do Campeonato Brasileiro e reconheceu a superioridade do time no confronto desde o início. O camisa 29 reforçou que o volume de jogo foi decisivo para o Verdão ter construído a vitória com placar elástico:
– Antes de tudo, se trata de um clássico. Para a nossa sequência é importante uma vitória, e da forma que foi. A equipe teve uma postura de só jogar futebol, muita intensidade. Aproveitamos as melhores oportunidades, fomos superiores o tempo todo, então é uma vitória que dá confiança para a sequência no Brasileiro – afirmou o atacante palmeirense.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> “Deu a lógica”! Palmeirenses zoam Corinthians após goleada no clássico; veja os memes
Willian igualou Fernando Prass como o segundo atleta com mais jogos no Allianz Parque, com 86 partidas. Eles estão somente atrás de Dudu, com 127 compromissos na casa palmeirense.
O Palmeiras volta a campo no Brasileirão na próxima quinta-feira (21), contra o Flamengo, fora de casa, no estádio Mané Garrincha. A partida é às 19h (horário de Brasília).

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