Willian destaca goleada do Palmeiras sobre Corinthians: 'Vai dar confiança no Brasileirão'

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Garçom com duas assistências na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Corinthians na noite desta segunda-feira (18), o atacante Willian Bigode fez questão de destacar o bom futebol apresentado pelos companheiros e valorizou a goleada da equipe em cima do maior rival em entrevista pós-jogo.

O centroavante acredita que o triunfo vai dar mais confiança para o Alviverde na sequência da reta final do Campeonato Brasileiro e reconheceu a superioridade do time no confronto desde o início. O camisa 29 reforçou que o volume de jogo foi decisivo para o Verdão ter construído a vitória com placar elástico:

– Antes de tudo, se trata de um clássico. Para a nossa sequência é importante uma vitória, e da forma que foi. A equipe teve uma postura de só jogar futebol, muita intensidade. Aproveitamos as melhores oportunidades, fomos superiores o tempo todo, então é uma vitória que dá confiança para a sequência no Brasileiro – afirmou o atacante palmeirense.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> “Deu a lógica”! Palmeirenses zoam Corinthians após goleada no clássico; veja os memes

Willian igualou Fernando Prass como o segundo atleta com mais jogos no Allianz Parque, com 86 partidas. Eles estão somente atrás de Dudu, com 127 compromissos na casa palmeirense.