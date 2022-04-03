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futebol

Willian comenta importância do título do Carioca para o Fluminense: 'Momento especial'

Atacante do Flu ressaltou vontade da torcida de gritar "campeão" novamente e afirmou que título é fruto de trabalho que começou há pouco tempo ...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 16:03
O Rio de Janeiro conheceu o campeão carioca no último sábado. Ao empatar com o Flamengo por 1 a 1 no jogo de volta da final do estadual, o Fluminense levou a melhor pelo placar acumulado por 3 a 1 e levantou a taça do torneio. Após a decisão, Willian descreveu a emoção de ganhar mais um título, desta vez vestindo as três cores. O atacante também ressaltou a importância da conquista para a torcida, que há 10 anos não via o time levantar o troféu.- Todo jogador sonha com um momento desse. E mais uma vez, em um clube diferente, um título tão importante com um grupo que já estava aqui. Com esse desejo, essa ambição, os torcedores com saudade de gritar "campeão"... Sabemos da importância do estadual. Fico feliz por ter ajudado e participado. Sei que tem muita coisa para evoluir, mas o importante é que conseguimos alcançar esse objetivo para o nosso torcedor. É fruto de muito trabalho, de muito pouco tempo. Estou muito feliz, vamos desfrutar desse momento especial - disse. Após o Carioca, o Fluminense vira a chave para receber o Oriente Petrolero-BOL no Maracanã, às 19h15, nesta quarta-feira. O jogo é válido pela estreia do Tricolor na fase de grupos da Sul-Americana.
Crédito: WillianrevelouemoçãodeconquistartítulopeloFluminense(MailsonSantana/FluminenseFC

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