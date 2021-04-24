  • Willian Bigode exalta vitória de virada do Palmeiras e destaca ‘conquista coletiva’
futebol

Willian Bigode exalta vitória de virada do Palmeiras e destaca ‘conquista coletiva’

Atacante marcou seu primeiro gol na temporada 2021 contra o Guarani, em Campinas
Publicado em 23 de Abril de 2021 às 23:05

LanceNet

Crédito: Reprodução/Canal Premiere
Herói da virada do Palmeiras diante do Guarani por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (23), Willian Bigode falou com a imprensa após a partida. Ele foi o autor do gol da vitória no segundo tempo, sendo este o primeiro tento do atacante na temporada 2021.>> Manchester City compra joia do Fluminense, Santos perto de perder dupla importante… O Dia do Mercado
O camisa 29 mencionou a importância de voltar a vencer no estadual, dado que o Verdão está fora da zona de classificação para a fase de mata-mata e precisava se recuperar no grupo.
– Acho que mais importante que meu gol, foi a vitória. Até falei isso antes da partida, no vestiário: respeito tinha que existir contra o Guarani, mas era um jogo para voltar a vencer na competição. Estávamos em terceiro, e hoje era uma oportunidade boa para conseguir a vitória e pontuar. Feliz pelo gol, mas também pela conquista coletiva – afirmou o atleta.O Palmeiras ocupa a terceira colocação do grupo C, com 12 pontos conquistados em sete jogos disputados. O segundo colocado, Novorizontino, somou 15 em oito partidas. O Alviverde volta a campo pelo Paulistão no próximo domingo (25), quando encara o Mirassol, às 20h, no Allianz Parque.

