Willian avalia semana de trabalho do Corinthians para o Dérbi: 'Estamos prontos'

O Corinthians está na reta final de sua preparação para o Dérbi deste sábado, ás 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021. Sylvinho e seus comandados não tiveram compromissos durante a semana, e tiveram um período completo de treinos, que foi bastante elogiado por Willian.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista para a TV oficial do clube, o camisa 10 do Timão avaliou os treinamentos do elenco desde a última segunda-feira e que vão se encerrar na manhã desta sexta. Para ele, o time está pronto, restando apenas alguns detalhes a serem acertados para o clássico diante do maior rival.
- Foi uma semana produtiva, em que tivemos treinos importantes visando esse jogo, esse clássico, acho que a equipe está pronta para o jogo, só faltam alguns detalhes. No geral foi uma semana muito boa e a gente está pronto para esse jogo importante - declarou o meia-atacante nesta quinta-feira.
Willian disputará apenas seu segundo Dérbi com a camisa do Corinthians. Revelado nas categorias de base do clube, ele esteve em campo em um clássico contra o Palmeiras em março de 2007, pelo Paulistão, quando saiu derrotado por 3 a 0. Alguns meses depois, o jovem promissor foi negociado com o Shakhtar Donetsk-UCR, iniciando sua trajetória de 14 anos no futebol europeu.
De volta ao Timão, Willian será titular no Dérbi deste sábado, que pode colocar um ponto final no jejum de sete jogos sem vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Atualmente, o Timão é o sexto colocado no Brasileirão-2021.