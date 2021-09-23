Willian avalia semana de trabalho do Corinthians para o Dérbi: 'Estamos prontos'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians está na reta final de sua preparação para o Dérbi deste sábado, ás 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021. Sylvinho e seus comandados não tiveram compromissos durante a semana, e tiveram um período completo de treinos, que foi bastante elogiado por Willian.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o camisa 10 do Timão avaliou os treinamentos do elenco desde a última segunda-feira e que vão se encerrar na manhã desta sexta. Para ele, o time está pronto, restando apenas alguns detalhes a serem acertados para o clássico diante do maior rival.

- Foi uma semana produtiva, em que tivemos treinos importantes visando esse jogo, esse clássico, acho que a equipe está pronta para o jogo, só faltam alguns detalhes. No geral foi uma semana muito boa e a gente está pronto para esse jogo importante - declarou o meia-atacante nesta quinta-feira.

Willian disputará apenas seu segundo Dérbi com a camisa do Corinthians. Revelado nas categorias de base do clube, ele esteve em campo em um clássico contra o Palmeiras em março de 2007, pelo Paulistão, quando saiu derrotado por 3 a 0. Alguns meses depois, o jovem promissor foi negociado com o Shakhtar Donetsk-UCR, iniciando sua trajetória de 14 anos no futebol europeu.