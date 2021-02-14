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Willian Arão revela que Flamengo encara últimos jogos do Brasileirão como decisão: 'Um passo já foi dado'

Flamengo encara Internacional e São Paulo na reta final do Brasileirão 2020...
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Publicado em 

14 fev 2021 às 19:05

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 19:05

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Na tarde deste domingo, 14, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Willian Arão e Gabigol marcaram os gols da vitória, e Léo Natel fez para os visitantes. Na saída do estádio, Arão revelou que o grupo enxerga os últimos dois jogos da competição como decisões.+ Confira a tabela do Brasileirão- O nosso objetivo, essa semana, era que tínhamos três decisões no campeonato e que queríamos as três vitórias. Um passo já foi dado. Então, é importante que conseguimos o primeiro objetivo, agora faltam dois, que vamos buscar.Com o resultado, o Flamengo depende apenas de si para ser Campeão Brasileiro de 2020. O Rubro Negro volta a campo justamente contra o Internacional, líder da competição, às 16h, no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada.

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