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Willian Arão classifica empate do Flamengo como 'horrível' e critica árbitro: 'De Série B'

Flamengo reclamou de uma não marcação de pênalti em Gabi e um impedimento assinalado de forma errada que evitou o provável gol da virada...
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Publicado em 

08 nov 2021 às 21:16

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 21:16

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Willian Arão não poupou críticas à arbitragem após o empate do Flamengo em 2 a 2 com a Chapecoense na Arena Condá, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira. Em entrevista ao Premiere, o volante destacou que o resultado foi "horrível" e classificou o árbitro como "de Série B".> Gramado do Ninho gera cobrança de torcedores do Flamengo- Empate horrível. Criamos, mas não fizemos. No segundo tempo, nos abrimos. Fica uma indignação com o árbitro. Estamos lutando pelo título e colocam um árbitro de Série B. Aí dizem que o Flamengo é favorecido. Pênalti e impedimento não marcado.
Os dois lances em que o Flamengo reclamou ocorreram ainda na etapa inicial. No primeiro, o goleiro Keiller tentou um corte em cima de Gabigol, mas acabou acertando o atacante com as mãos. O árbitro deixou o lance seguir.
No segundo, Gabi recebeu ótimo lançamento, driblou o goleiro e estava pronto para marcar o 100º gol com a camisa do Flamengo. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento embora o atacante tenha partido do campo de defesa - o que anularia a posição irregular.
Agora, o Rubro-Negro volta as atenções para o Bahia. O Flamengo enfrenta o Tricolor de Aço já nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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