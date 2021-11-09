Willian Arão classifica empate do Flamengo como 'horrível' e critica árbitro: 'De Série B'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Willian Arão não poupou críticas à arbitragem após o empate do Flamengo em 2 a 2 com a Chapecoense na Arena Condá, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira. Em entrevista ao Premiere, o volante destacou que o resultado foi "horrível" e classificou o árbitro como "de Série B".> Gramado do Ninho gera cobrança de torcedores do Flamengo- Empate horrível. Criamos, mas não fizemos. No segundo tempo, nos abrimos. Fica uma indignação com o árbitro. Estamos lutando pelo título e colocam um árbitro de Série B. Aí dizem que o Flamengo é favorecido. Pênalti e impedimento não marcado.

Os dois lances em que o Flamengo reclamou ocorreram ainda na etapa inicial. No primeiro, o goleiro Keiller tentou um corte em cima de Gabigol, mas acabou acertando o atacante com as mãos. O árbitro deixou o lance seguir.

No segundo, Gabi recebeu ótimo lançamento, driblou o goleiro e estava pronto para marcar o 100º gol com a camisa do Flamengo. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento embora o atacante tenha partido do campo de defesa - o que anularia a posição irregular.