Willian abre as portas para Vítor Pereira, novo técnico do Corinthians: 'Vamos procurar entender o que ele quer'

No mesmo dia em que o Corinthians anunciou a contratação do técnico Vítor Pereira, Willian concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. E o camisa 10 falou sobre o novo comandante, que deve fazer seu primeiro jogo contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 5 de março.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

O meia admitiu que conheceu Vítor em um jantar em Londres, mas preferiu não tecer muitos comentários sobre o lusitano, tendo em vista que conhece pouco do trabalho e metodologia do novo comandante do Timão.

- Não gosto de fazer comparações sobre treinadores, já tive vários, cada um com a sua maneira e filosofia de trabalho. Conheci o Vitor pessoalmente uma vez, em um jantar em Londres. Não conversei muito, não posso dizer sobre a carreira dele. Sei que ele já conquistou alguns títulos por onde passou, mas sobre o trabalho dele eu não posso dizer porque não conheço. Espero que ele possa nos ajudar muito, porque queremos o Corinthians brigando por títulos esse ano - disse o atleta.

Com a contratação de Vítor Pereira, o Timão se tornou o sétimo time da Série A do Brasileirão a ter um treinador estrangeiro, e a lista ainda pode aumentar com Botafogo e Santos. Na visão do meia, a nacionalidade não importa, e sim a metodologia e filosofia de trabalho. Ele ainda elogiou Jorge Jesus e Abel Ferreira, técnicos que conseguiram sucesso no Brasil.

- Eu joguei pouco aqui no Brasil, construí minha carreira lá fora praticamente. Joguei profissionalmente no Brasil só 10 meses. Não gosta de fazer comparações sobre treinadores, cada um tem a sua maneira de trabalhar, independente de ser brasileiro, português, inglês. Cada treinador tem a sua filosofia de trabalho. Os treinadores que estão vindo de fora estão fazendo sucesso no Brasil, conquistando títulos. O Vítor chega com a maneira e filosofia dele, e vamos procurar entender ao máximo aquilo que ele quer, para que possamos ter êxito dentro de campo e fazer o que mais queremos, que o Corinthians brigue por títulos - afirmou.

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Perguntado se conhecia o estilo ou a formação preferida do novo treinador, Willian esclareceu que espera entender melhor a maneira de pensar de Vítor Pereira quando ele chegar, durante os treinos e jogos.

- Sinceramente, não sabemos a forma como ele quer que a equipe jogue. Não teve essa conversa. Veremos isso quando ele chegar, durante os treinamentos, entender aquilo que ele quer, a formação que deseja jogar. Independente disso, nós jogadores temos que estar preparados para todas as situações e a maneira que ele for colocar a gente para jogar. Temos que estar preparado para isso.

Com vasta experiência no futebol europeu, Willian avaliou que Vítor Pereira encontrará nas dependência tanto do CT Joaquim Grava como na Neo Química Arena, uma estrutura "padrão europeia".

- O Corinthians tem uma estrutura muito boa para receber qualquer profissional que venha de fora. O Corinthians tem um CT que muitos clubes na Europa não tem. A fase de adaptação dele, pode ser que tenha um pouco de dificuldades, porque nunca viveu aqui nem trabalhou no Brasil. Creio que ele vai conseguir se adaptar, e nós vamos procurar ajudá-lo ao máximo - concluiu o camisa 10 do Timão.

O próximo desafio do Corinthians na temporada é no domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena, contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão.