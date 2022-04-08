William Maranhão vai completar 250 jogos na carreira neste sábado

O volante Willian Maranhão deve completar 250 jogos na sua carreira na partida contra o Fluminense neste sábado, no Maracanã, pela estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. O novo reforço santista foi titular contra o Banfield e deve iniciar o duelo no Rio de Janeiro. Ele comemorou a meta e quer conquistar mais.- Foram muitos anos de muito trabalho, empenho, dedicação, lágrimas para atingir essa marca expressiva em minha carreira. Agradeço a Deus pela saúde e força que tem me dado, além é claro que sou muito grato pela minha família que sempre me apoiou. Não posso deixar de agradecer também a todos que me ajudaram de forma direta e indireta a chegar até aqui. Não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas eles sabem quem são. Sou novo ainda, e tenho muito mais partidas a realizar, tendo a expectativa de vitórias e conquista de títulos - comemorou o camisa 5.