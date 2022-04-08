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William Maranhão vai completar 250 jogos na carreira neste sábado

Volante fez a estreia no Santos diante do Banfield e deve ser mantido no time na partida diante do Fluminense, no Maracanã, na estreia no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 14:50

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 14:50

O volante Willian Maranhão deve completar 250 jogos na sua carreira na partida contra o Fluminense neste sábado, no Maracanã, pela estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. O novo reforço santista foi titular contra o Banfield e deve iniciar o duelo no Rio de Janeiro. Ele comemorou a meta e quer conquistar mais.- Foram muitos anos de muito trabalho, empenho, dedicação, lágrimas para atingir essa marca expressiva em minha carreira. Agradeço a Deus pela saúde e força que tem me dado, além é claro que sou muito grato pela minha família que sempre me apoiou. Não posso deixar de agradecer também a todos que me ajudaram de forma direta e indireta a chegar até aqui. Não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas eles sabem quem são. Sou novo ainda, e tenho muito mais partidas a realizar, tendo a expectativa de vitórias e conquista de títulos - comemorou o camisa 5.
Foram 102 jogos no Boa Vista (RJ), 9 no Santa Cruz, 18 no Vasco, 27 no Atlético-MG, 83 no Atlético-GO, 9 no Bahia e agora um pelo Santos contra o Banfield na estreia da Sul-Americana.Em sua estreia pelo Peixe, ele acertou 63% dos passes, 67% de bolas longas, 53% de disputas de bolas, 67% de duelos áereos e 44% de confrontos pelo chão.
Crédito: WilliamMaranhãoestreoupeloSantosdiantedoBanfield(Foto:IvanStorti/Santos

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