futebol

Weverton iguala recorde de São Marcos em vitórias pela Libertadores

Goleiro atingiu a marca do ídolo e a dupla agora soma 27 vitórias conquistadas na competição sul-americana...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 22:23

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após bater a Universidad Católica por 1 a 0 e assegurar vaga nas quartas da Libertadores, para enfrentar o São Paulo, o goleiro Weverton igualou o recorde de São Marcos como o jogador com mais vitórias com a camisa do Palmeiras na competição sul-americana. Ao todo, a dupla alcançou a marca de 27 triunfos conquistados na disputa pela América.
ATUAÇÕES: Zé Rafael comanda o meio-campo e é o melhor na classificação do Palmeiras na Libertadores
Contratado pelo Verdão em 2018, o atual arqueiro alviverde é o quarto atleta que mais atuou em no torneio em toda a história do clube. O camisa 21 divide o ranking com Dudu e Willian Bigode, com 35 partidas realizadas. Ele está atrás de Galeano (38), Alex (39) e Marcos (57).
Titular absoluto na equipe, Weverton jogou em todas as 13 partidas na conquista do bicampeonato na passada da Libertadores, quando derrotou o rival Santos na final. Na campanha vitoriosa, o Maior Campeão Nacional sofreu apenas seis gols, venceu dez jogos, empatou dois e perdeu somente uma única vez.
>> Veja a tabela completa da LibertadoresO camisa 21 já completou mais de 100 partidas pelo Palmeiras e foi destaque na conquista dos quatro últimos títulos conquistados: Campeonato Brasileiro 2018, Paulistão 2020, Libertadores 2020 e Copa do Brasil 2020.

