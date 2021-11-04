Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Weverton fala sobre quebrar recordes no Palmeiras e projeta decisão no Uruguai: 'Vale até cabeçada na trave'
futebol

Weverton fala sobre quebrar recordes no Palmeiras e projeta decisão no Uruguai: 'Vale até cabeçada na trave'

Goleiro do Verdão falou com exclusividade ao LANCE!/NOSSO PALESTRA sobre atingir mais metas pelo clube e projetou a disputa da Libertadores no Uruguai...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 17:30

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 17:30

Crédito: Cesar Greco
Referência técnica do atual elenco do Palmeiras, Weverton se consolidou como um dos principais nomes do clube nos últimos anos, sendo decisivo nas conquistas do Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil. Com 199 jogos disputados até então, o goleiro alviverde falou com exclusividade ao LANCE!/NOSSO PALESTRA sobre atingir mais metas pelo no time e ultrapassar outros nomes históricos da posição pelo Verdão, como Leão e Marcos.
Ferramenta aponta os 10 jogadores mais valiosos do Brasileirão; veja o ranking
- É muito longe para se falar nisso. Gosto de pensar jogo a jogo. Sou um cara extremamente feliz de estar onde estou e jogar no Palmeiras. Nunca tive a pretensão de ir à Europa. Nunca foi um sonho. Estou feliz de estar no Palmeiras e ganhar o que ganhei. Ser reconhecido pelo torcedor é muito gratificante. Se acontecer, será uma consequência. Jogar no Palmeiras é uma grande responsabilidade. Precisamos pensar que temos que impor um presença em baixo da trava. Para mim, a hora de parara é tão importante quanto a hora de começar. Não posso estar ali pelo nome, mas pela qualidade. Não sei por quanto tempo estarei jogando, mas quero ajudar da melhor forma possível - afirmou.
Perguntado sobre sua relação com o ex-goleiro Marcos e se já acha que já poderia ter ultrapassado o campeão da Libertadores em 1999, Weverton falou sobre a admiração com o ídolo e que acredita ser muito difícil alcançar o prestígio conquistado pelo arqueiro.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Tenho um carinho e admiração muito grande pelo Marcos. É um cara que sempre foi admirado pelo carinho e qualidade. é um ídolo não só do torcedor palmeirense. Foi um goleiro que ganhou uma copa do Mundo e trouxe orgulho não só para o torcedor do Palmeiras. Acho que o Marcos sempre vai ser o Marcos. Posso até ganhar mais títulos que ele no futuro, mas o Marcos sempre estará acima. Acho que por ele ter se dedicado a um clube só na carreira, ele merece ser colocado em um patamar acima - disse.
Próximo da disputa de mais um título continental, com a decisão marcada para o dia 27 de novembro, no Uruguai, o Palmeiras terá a chance de conquistar o tricampeonato sul-americano e se igualar a Santos, São Paulo e Grêmio como maior campeão Sul-Americano do Brasil.
Projetando o confronto com o Flamengo, Weverton avaliou o cenário que o Palestra irá enfrentar em Montevidéu e deixou claro que o time tem de deixar tudo dentro de campo, sendo que esse é o tipo de confronto que "vale tudo, até mesmo cabeçada na trave"
- Temos a possibilidade conquistar o título no dia 27. Queremos chegar lá e fazer nosso jogo da vida. Estamos tendo a oportunidade de disputar mais uma final e não podemos deixar isso passar. Vai ficar no história pra sempre. é tio de situação que temos de entregar tudo, vale cabeçada na trave e tudo. Não ei chegaremos de novo. Fazia 20 anos que o Palmeiras não chegava na final. É o nosso momento agora e temos que nos abraçar nele. Queremos mesmo é fazer um bom jogo e nos abraçar na taça no final - projetou
Após a conquista da Libertadores em 2020, uma das imagens que mais ficou marcada durante a comemoração foi o abraço entre Weverton e Abel Ferreira, que se ajoelharam e celebraram o momento. Na ocasião, o goleiro falou para o técnico português que "aquele era só o começo". O arqueiro do Verdão fez diversos elogios ao treinador e afirmou que com ele no comando, o Palmeiras tem muito mais chances de conquistar outros títulos.
- O Abel é um cara que é muito abençoado. Quando o Abel fala, muitas vezes pé mal interpretado, porque ele fala com o coração e fala o que pensa. É um cara de alma que se decida muito ao clube. Não sei ele via sair no futuro, mas ele é um cara trabalhador e de caráter. A chance de ganharmos mais títulos com ele é enorme. O Abel chega de manhã no clube e vai embora só no final do dia. Isso é dedicação e respeito pelo clube. O Palmeiras mudou a vida do Abel como o Abel mudou a vida do Palmeiras. Acho que ele ainda tem muito tempo para viver coisas do Palmeiras.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Considerado um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, Weverton ocupa, hoje, a posição de 9º arqueiro com mais jogos pelo clube. O camisa 21 acumula outra marcas expressiva ao longo sua passagem pelo Alviverde, como a de jogador com mais vitória pelo Verdão na Libertadores, com 28 triunfos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados