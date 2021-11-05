Weverton fala em 'zerar a vida' com a possibilidade de dois títulos da Libertadores em menos de um ano

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, nesta quinta-feira (4), o goleiro Weverton falou, entre diversos temas, sobre a final da Libertadores diante do Flamengo no dia 27 de novembro e, em caso de título, sobre a possibilidade de levantar o troféu da Libertadores duas vezes no mesmo ano.

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Weverton foi titular e destaque na campanha do título de 2020, que só foi conquistado no dia 30 de janeiro de 2021 sobre o Santos. Menos de nove meses depois, o goleiro tem a chance de repetir o feito histórico.

- Temos a possibilidade de fazer acontecer e tudo começa no dia 27. É a chance de fazer o jogo da vida e de entregar a alma e o coração dentro de campo. É aquele cavalo branco bonito que passa selado que a gente tem que montar e fazer história. Ele veio em janeiro e a gente não imaginava que viria de novo. Vai ficar na história para sempre, vale cabeçada na trave e tudo - disse.

Veja a tabela completa do BrasileirãoIndo além, o camisa 21 foi alertado também para a possibilidade de conquistar dois mundiais no mesmo ano, uma vez que, em caso de título da Libertadores, o Palmeiras disputaria a competição no mês de fevereiro em Dubai, enquanto a Copa do Mundo aconteceria em novembro no Catar. E a presença de Weverton na lista do técnico Tite é dada como certa.

- Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente faz sentido. Vou orar todos os dias por isso. Já pensou? Acho que seria o ápice, seria zerar a vida, como dizem. Se Deus me chamasse eu poderia ir realizado, com a missão cumprida na terra - completou.

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No Palmeiras desde 2018, Weverton soma 199 jogos pelo Verdão e a conquista de mais uma Libertadores marcaria ainda mais sua trajetória com a camisa palestrina.