futebol

Weverton admite que parte emocional do Palmeiras pesou contra o River Plate

Goleiro reconheceu partida abaixo da exigência contra os argentinos no Allianz Parque
Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 01:20

13 jan 2021 às 01:20
Crédito: Nelson ALMEIDA / POOL / AFP
O Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o River Plate, no Allianz Parque, mas avançou pelo placar feito na Argentina, quando superou a equipe de Marcelo Gallardo por 3 a 0. Melhor do Verdão na partida, o goleiro Weverton reconheceu que o emocional pesou, principalmente após os gols sofridos no primeiro tempo.
– A gente sofreu gol de bola parada, que não costumamos sofrer, e a parte emocional acaba afetando. A gente gostaria muito de ter o apoio do nosso torcedor, seria um auxílio. (Na rua) tivemos uma linda festa, nos deu ânimo, mas hoje o estádio merecia estar cheio. Infelizmente não está. A classificação veio e vamos trabalhar para terminar bem a Libertadores – definiu.Questionado sobre a participação da arbitragem em lances capitais no segundo tempo com um gol e dois pênaltis anulados do River Plate, o goleiro falou sobre a pressão sofrida na etapa final.
– Temos de nos fortalecer, acreditar em Deus e no trabalho. Não foi a melhor partida, mas veio a classificação. Hoje vimos a mão de Deus operar na vida da gente. A bola passa de um lado, eu pego de outro, gol e pênalti anulados. Temos de comemorar até amanhã e começar a pensar no Brasileiro, até chegar a final da Libertadores – completou o goleiro.
>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, mas Weverton garante classificação à final
O Palmeiras aguarda agora por Santos ou Boca Juniors para saber quem enfrenta na final do dia 30, no Maracanã. As equipes duelam nesta quarta-feira (13) na Vila Belmiro, após um empate sem gols na Argentina.

