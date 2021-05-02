Wesley volta a treinar com bola e Palmeiras finaliza preparação para enfrentar Santo André

O Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Santo André, válido pela décima rodada do Paulistão, na manhã deste domingo (2). Devido ao compromisso de terça-feira (4), pela Libertadores, a comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos, que realizaram atividades específicas.

A novidade do treino foi a volta de Wesley, que participou o aquecimento com os demais atletas e também realizou a primeira atividade com bola. Substituído com dores no primeiro tempo do jogo contra o Inter de Limeira, na última quinta-feira (29), o jogador teve uma entorse detectada no pé esquerdo, mas que se confirmou sem gravidade. Ele, contudo, será preservado do duelo desta noite.Com os grupos separados, Abel Ferreira comandou um treino tático com os prováveis relacionados para a partida do estadual. Os enfoques da atividade foram posicionamentos e movimentações. Enquanto isso, o auxiliar João Martins trabalhou aspectos técnicos, além de transições ofensivas e defensivas com o restante do plantel.