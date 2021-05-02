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Wesley volta a treinar com bola e Palmeiras finaliza preparação para enfrentar Santo André

Camisa 11 sofreu entorse leve no tornozelo, mas já está em fase avançada de recuperação para ficar à disposição de Abel Ferreira
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LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 16:15

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 16:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Santo André, válido pela décima rodada do Paulistão, na manhã deste domingo (2). Devido ao compromisso de terça-feira (4), pela Libertadores, a comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos, que realizaram atividades específicas.
>> Jornalista crava futuro de Cavani, clube da Arábia Saudita faz consulta por Abel Ferreira… Veja o Dia do Mercado
A novidade do treino foi a volta de Wesley, que participou o aquecimento com os demais atletas e também realizou a primeira atividade com bola. Substituído com dores no primeiro tempo do jogo contra o Inter de Limeira, na última quinta-feira (29), o jogador teve uma entorse detectada no pé esquerdo, mas que se confirmou sem gravidade. Ele, contudo, será preservado do duelo desta noite.Com os grupos separados, Abel Ferreira comandou um treino tático com os prováveis relacionados para a partida do estadual. Os enfoques da atividade foram posicionamentos e movimentações. Enquanto isso, o auxiliar João Martins trabalhou aspectos técnicos, além de transições ofensivas e defensivas com o restante do plantel.
Em terceiro lugar do Grupo C do Paulistão, com apenas 12 pontos, o Palmeiras precisa vencer todas as próximas partidas da competição para sonhar com a vaga. O duelo contra o Santo André ocorre neste domingo (2), às 20h, no Estádio do Canindé.

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