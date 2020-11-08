Wesley, do Palmeiras, passa por cirurgia bem-sucedida e comemora: ‘Voltar mais forte do que nunca’

– Passando pra avisar que ocorreu tudo bem com a minha cirurgia, graças a Deus! Agradecer a todos pelo carinho e pelas mensagens, agradecer à minha família que sempre esteve junto comigo em todos os momentos, principalmente nesses, e agradecer a essa mulher maravilhosa que largou tudo pra cuidar de mim nesse momento tão delicado na minha vida. Resumindo, estou bem graças a Deus, agora é focar na recuperação para voltar mais forte do que nunca! – escreveu Wesley em sua rede social Com 23 jogos com a camisa alviverde, Wesley tem quatro gols e é o vice-líder de assistências do clube no ano, com seis passes para gol. Ele também é quem mais dribla dentro do elenco.