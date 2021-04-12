Werverton celebra bom clássico, mas sem se deslumbrar com a boa atuação diante do Atlético-MG

Um resultado negativo em um clássico como Cruzeiro e Atlético-MG pode ter efeito de longo prazo em um trabalho. Seja qual for o lado. Mas, uma atuação boa, pode elevar um jogador a um novo patamar no clube e cair nas graças do torcedor. Foi o que aconteceu com o zagueiro Weverton, que estava no time sub-18 até dois meses atrás. Ele estreou no clássico diante do Galo, no lugar de Manoel, que pediu para deixar o clube. O jovem não comprometeu e em seu segundo jogo como titular, demonstra que pode ter bom futuro na Toca da Raposa. Confira mais do zagueiro celeste no vídeo acima. Weverton estava no time sub-18 há poucos meses e agora virou titular na Raposa-(Reprodução/Tv Cruzeiro)