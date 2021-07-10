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  • Wendel Lessa revela carinho pelo Botafogo e agradece à comissão: ‘Acreditaram no meu potencial’
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Wendel Lessa revela carinho pelo Botafogo e agradece à comissão: ‘Acreditaram no meu potencial’

Desde 2019 no clube carioca, jogador da equipe sub-20 soma dois gols e três assistências em 14 jogos na temporada
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Publicado em 10 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 09:00
Crédito: Thiago Ribeiro
Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo ainda não perdeu na competição. Com sete pontos em três jogos, a equipe carioca começa a mostrar que será difícil de ser batida no decorrer da temporada. Um dos destaques da equipe, Wendel Lessa acredita que o bom momento não é passageiro.
+ Preocupação no Botafogo: Cruzeiro marcou mais da metade dos gols na Série B em escanteios
- Fico muito feliz pelo momento que eu venho vivendo na minha carreira, trabalhei muito para a oportunidade chegar e estou tentando aproveitar da melhor forma possível. Nossa equipe também vive uma grande fase, estamos invictos no campeonato brasileiro. Tenho certeza que iremos buscar manter o mesmo nível para conquistarmos grandes objetivos nesta temporada - afirmou.
As conquistas são o grande foco de Wendel, que também lembra da comissão técnica com carinho. Segundo ele, todos foram essenciais no seu processo.
- Agradeço muito ao Botafogo por ter me dado essa oportunidade. Tenho um carinho enorme pelo clube. A comissão técnica sempre foi fundamental, sempre acreditaram em mim e no meu potencial. Isso é importante demais pro atleta. Tenho o sonho de jogar no profissional do clube, alcançar grandes conquistas com essa camisa - completou.

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