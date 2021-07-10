Wendel Lessa revela carinho pelo Botafogo e agradece à comissão: ‘Acreditaram no meu potencial’

Crédito: Thiago Ribeiro

Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Botafogo ainda não perdeu na competição. Com sete pontos em três jogos, a equipe carioca começa a mostrar que será difícil de ser batida no decorrer da temporada. Um dos destaques da equipe, Wendel Lessa acredita que o bom momento não é passageiro.

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- Fico muito feliz pelo momento que eu venho vivendo na minha carreira, trabalhei muito para a oportunidade chegar e estou tentando aproveitar da melhor forma possível. Nossa equipe também vive uma grande fase, estamos invictos no campeonato brasileiro. Tenho certeza que iremos buscar manter o mesmo nível para conquistarmos grandes objetivos nesta temporada - afirmou.

As conquistas são o grande foco de Wendel, que também lembra da comissão técnica com carinho. Segundo ele, todos foram essenciais no seu processo.