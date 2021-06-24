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futebol

Wellington Nem admite acertos ruins com alguns clubes e nega que acordo por produção será mau negócio

O jogador acertou com o Cruzeiro até o fim da Série B...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 16:07
O atacante Wellington Nem foi apresentado no Cruzeiro e ele comentou sobre suas passagens frustradas em outros clubes, que trouxeram prejuízos à sua carreira. Nem disse também que está pronto para atuar pela Raposa, com quem tem contrato até o fim da temporada. Sobre seu vínculo, ele sabe que dependerá da sua produção para conseguir metas estabelecidas no seu acordo com o time mineiro. E, ter esse tipo de contrato não o incomoda. Veja nos vídeos da matéria mais da apresentação do reforço celeste. Nem tenta se recuperar no futebol com  a chegada no Cruzeiro- (Divulgação/Cruzeiro)

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