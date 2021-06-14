Wellington exalta elenco em empate do Fluminense: 'Nos recusamos a perder'; veja as reações dos jogadores

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Fluminense reagiu no segundo tempo e arrancou um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. Titular na vaga do poupado Martinelli, o volante Wellington valorizou o resultado e a luta do Tricolor para conquistar o ponto no Campeonato Brasileiro.

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- Se tem alguma coisa que aprendi, e aprendo, todos os dias com o futebol, eu valorizo. E muito. Nesse grupo do Fluminense, eu aprendi mais uma coisa: a derrota aqui não tem vez. Nos recusamos a perder. Nós nunca esperamos a derrota. Não contamos com ela. Esse grupo é vencedor e vamos provar. Continuem acreditando em nós. Vamos adiante - escreveu o volante.