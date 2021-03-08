Warley vibra com gol e vitória do Botafogo: 'Vou dar minha vida por esse clube'

Um dos protagonistas do Botafogo na vitória por 3 a 0 diante do Resende, no último domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, Warley comemorou o triunfo e afirmou que a goleada dá moral para o que vem pela frente: o duelo da primeira fase da Copa do Brasil, diante do Moto Club, na quarta-feira.
- Foi uma partida boa, o grupo todo está de parabéns. Temos que ter uma sequência boa, temos decisão na Copa do Brasil. Temos que aproveitar essa vitória e levar para São Luís, Copa do Brasil é decisão, precisamos fazer bom jogo e decidir lá (no Maranhão) - afirmou, em entrevista à "CariocãoTV".
Titular com Marcelo Chamusca, o atacante comemorou os jogos seguidos começando no onze inicial. Além disto, ressaltou a dedicação que coloca dentro de campo para defender o Botafogo.
- Sempre vou dar alegria à torcida, dar a vida dentro de campo. Estou tendo oportunidade com o Marcelo, uma sequência boa. Vou dar minha vida por esse clube para ir além e fazer história no Botafogo - confessou.