Warley vibra com gol e vitória do Botafogo: 'Vou dar minha vida por esse clube'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dos protagonistas do Botafogo na vitória por 3 a 0 diante do Resende, no último domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, Warley comemorou o triunfo e afirmou que a goleada dá moral para o que vem pela frente: o duelo da primeira fase da Copa do Brasil, diante do Moto Club, na quarta-feira.

- Foi uma partida boa, o grupo todo está de parabéns. Temos que ter uma sequência boa, temos decisão na Copa do Brasil. Temos que aproveitar essa vitória e levar para São Luís, Copa do Brasil é decisão, precisamos fazer bom jogo e decidir lá (no Maranhão) - afirmou, em entrevista à "CariocãoTV".

Titular com Marcelo Chamusca, o atacante comemorou os jogos seguidos começando no onze inicial. Além disto, ressaltou a dedicação que coloca dentro de campo para defender o Botafogo.