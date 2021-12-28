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futebol

Warley recebe proposta de clube brasileiro e não deve ficar no Botafogo em 2022

Atacante, em fim de contrato com o Glorioso, tem outra proposta na mesa e deve deixar o clube de General Severiano para atuar em outra equipe na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 18:07

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 18:07

Enderson Moreira deve ter mais uma baixa no elenco do Botafogo para a temporada 2022. Com proposta na mesa de um clube brasileiro, a renovação de Warley, com contrato até dia 31 de dezembro, emperrou e o camisa 25 deve deixar o clube de General Severiano na virada do ano.+ Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'
O Botafogo enviou uma proposta de renovação para o atleta, mas o estafe do camisa 25 recusou por ter recebido uma melhor situação financeira. Até agora, o Alvinegro não retornou com uma contraproposta igualando - ou chegando perto - dos números e a tendência é que o "Batedeira" saia.
O nome do clube do Brasileirão é mantido em sigilo pelas partes da negociação. Warley também teve situações do futebol exterior que não evoluíram nos últimos dias.
Warley foi uma espécie de "12º jogador" na campanha do título Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 33 jogos, o atacante teve três gols e deu seis assistências.
Ele chegou ao Botafogo no começo de 2020 vindo junto ao Santa Cruz após ter atuado por empréstimo no CSA. Dois anos depois, deve deixar o Alvinegro a custo zero.
Crédito: WarleyemaçãopeloBotafogo.Atacantedevedeixaroclube(Foto:VítorSilva/Botafogo

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