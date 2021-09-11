Warley marca dois gols, Botafogo goleia o Londrina e avança para a vice-liderança da Série B

O Botafogo está embalado. Neste sábado, o Alvinegro goleou o Londrina por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 23º rodada da Série B. O Tubarão sentiu a expulsão de Marcelinho e a equipe do técnico Enderson Moreira, que não comandou o time na partida, atropelou o adversário. Os gols do Glorioso foram marcados por Warley (2x), Daniel Borges e Marco Antônio.
> Confira a tabela e os jogos da Série BEXPULSO!O esquema de jogo do Londrina possui uma característica de apresentar uma marcação forte e com muitas faltas cometidas. Logo cedo, aos 15 minutos do primeiro tempo, o atacante Marcelinho acertou um chute na cabeça do volante Barreto. O lance foi revisado pelo Var e o árbitro expulsou o jogador.
NA FRENTE! Após a expulsão de Marcelinho, o Botafogo conseguiu encontrar mais espaços no campo de ataque e chegar mais vezes com perigo. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Pedro Castro lançou a bola para Marco Antônio que fez uma grande jogada, deu uma caneta e passou para Warley abrir o placar da partida.
UM ATRÁS DO OUTROO Botafogo soube aproveitar muito bem os espaços oferecidos pelo Londrina após a expulsão do Marcelinho. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Alvinegro construiu uma linda jogada pela direita e Daniel Borges marcou o segundo gol da partida. Logo depois, aos 41, agora pela esquerda, Marco Antônio tabela com Navarro e amplia o placar para o time.
FECHOU A CONTANo segundo tempo, o Botafogo continuou com o domínio sobre o adversário, porém desperdiçou muitas oportunidades de gols. Aos 25 minutos do segundo tempo, Carlinhos acertou um lindo cruzamento para Warley fazer mais um gol. O atacante acertou um belo chute e fechou o placar da partida.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo somente no próximo sábado. O Botafogo vai enfrentar o Náutico, às 16:30h, no Estádio Nilton Santos. Já o Londrina vai enfrentar o CSA, também às 16:30h, no Estádio do Café.FICHA TÉCNICABOTAFOGO 4 X 0 LONDRINA
Data/Hora: 11/09/2021, às 16:30Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Assistentes: Cicero Alessandro de Souza (MS) e Marcos dos Santos Brito (MS)Var: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Warley (32’/1ºT) (1-0); Daniel Borges (39’/1ºT) (2-0); Marco Antônio (41’/1ºT) (3-0); Warley (25’/2ºT) (4-0).Cartões amarelos: Pedro Castro (29’/1ºT); Elacio Córdoba (37’/1ºT)Cartões vermelhos: Marcelinho (15’/1ºT)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto (Ricardinho - 31’/2ºT), Pedro Castro (Oyama - intervalo) e Chay (Vitinho - 36’/2ºT); Warley, Marco Antônio (Luis Henrique - 21’/2ºT) e Navarro (Matheus Nascimento - 31’/2ºT). (Auxiliar técnico: Luís Felipe Flores)
LONDRINA: Dalton; Elacio Córdoba (Pedro Cacho - intervalo), Saimon, Lucas Costa, Felipe Vieira; Tarik (Jean Henrique - 32’/2ºT), Jhonny Lucas (Gabriel Ramos - 41’/2ºT), Matheus Bianqui, Gegê (Lucas Lourenço - intervalo); Marcelinho e Salatiel (Caprini - intervalo). (Técnico: Márcio Fernandes).