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futebol

Wanderson analisa adaptação no Inter e foca em jogo importante na Sul-Americana

Meia-atacante brasileiro, antes do Colorado, jamais tinha jogado profissionalmente no Brasil...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 13:45
Depois de três jogos realizados com a camisa do Internacional, a avaliação feita de momento por parte do meia-atacante Wanderson é de que o início no clube gaúcho tem demonstrado um caráter de evolução.
Segundo o jogador, esse crescimento é consequência de um trabalho forte que tem feito e da confiança de todos desde a sua chegada: >O maior artilheiro de cada time brasileiro na história da Libertadores- Estou evoluindo a cada jogo, a cada treino. Minha adaptação ao futebol brasileiro tem sido mais rápida que o imaginado. Agradeço muito ao clube pela confiança, ao torcedor pelo carinho nas ruas, ao grupo de jogadores e à comissão técnica, que tem me ajudado muito desde que cheguei aqui. A tendência é crescer ainda mais de produção.
Diante da possibilidade matemática de assumir a ponta do Grupo E da Sul-Americana, o atleta não teve dúvidas de frisar o grau de importância do embate da próxima quinta-feira (4), diante do Guaireña-PAR, em caráter de visitante.
- Vamos para mais uma partida importante na temporada e que temos o objetivo de buscar um bom resultado fora de casa na Sul-Americana para continuarmos firmes visando a classificação. Temos que fazer um jogo seguro para conquistarmos pontos como visitantes e para mantermos a sequência na competição - concluiu.
Crédito: AtletaestavanofutebolrussoantesdechegaraoInter(Divulgação/Internacional

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