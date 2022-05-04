Wanderson analisa adaptação no Inter e foca em jogo importante na Sul-Americana

Depois de três jogos realizados com a camisa do Internacional, a avaliação feita de momento por parte do meia-atacante Wanderson é de que o início no clube gaúcho tem demonstrado um caráter de evolução.

Segundo o jogador, esse crescimento é consequência de um trabalho forte que tem feito e da confiança de todos desde a sua chegada: >O maior artilheiro de cada time brasileiro na história da Libertadores- Estou evoluindo a cada jogo, a cada treino. Minha adaptação ao futebol brasileiro tem sido mais rápida que o imaginado. Agradeço muito ao clube pela confiança, ao torcedor pelo carinho nas ruas, ao grupo de jogadores e à comissão técnica, que tem me ajudado muito desde que cheguei aqui. A tendência é crescer ainda mais de produção.

Diante da possibilidade matemática de assumir a ponta do Grupo E da Sul-Americana, o atleta não teve dúvidas de frisar o grau de importância do embate da próxima quinta-feira (4), diante do Guaireña-PAR, em caráter de visitante.

- Vamos para mais uma partida importante na temporada e que temos o objetivo de buscar um bom resultado fora de casa na Sul-Americana para continuarmos firmes visando a classificação. Temos que fazer um jogo seguro para conquistarmos pontos como visitantes e para mantermos a sequência na competição - concluiu.