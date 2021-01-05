Walter, do Corinthians, é o goleiro com a menor média de gols sofridos no Brasileirão por pontos corridos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O goleiro Walter, do Corinthians, sempre quando acionado corresponde às expectativas no gol do time alvinegro de Parque São Jorge. Segundo números do jornalista Rodolfo Rodrigues, ele é o jogador que, em média, menos sofreu gols no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com apenas 0,74 por jogo, superando Cássio (0,89) e outros goleiros como Marcelo Grohe (0,81).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Fico muito feliz em saber dessa informação. Isso é fruto de muito trabalho e empenho com essa camisa maravilhosa, que tanto respeito e tenho uma admiração enorme. Defendo as cores do Coringão com muito orgulho. Agradeço demais a minha família, aos meus companheiros e a comissão técnica, que sempre estão me motivando a fazer o melhor pelo clube - afirmou o camisa 27 atuou em 58 jogos e sofreu 43 gols em edições no Brasileirão.

Na temporada 2020, Walter atuou em quatro jogos, sendo três como titular e não sofreu gols. Foram 286 minutos em campo, com 13 defesas feitas, sendo sete difíceis. Das 14 bolas que foram ao gol, ele defendeu todas, ou seja, 100% de aproveitamento nesse quesito, segundo o Sofascore.