Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Walter, do Corinthians, é o goleiro com a menor média de gols sofridos no Brasileirão por pontos corridos
futebol

Walter, do Corinthians, é o goleiro com a menor média de gols sofridos no Brasileirão por pontos corridos

Reserva no Timão, o arqueiro tem média de apenas 0,74 gol sofrido por partida na competição e supera inclusive o seu titular, que mantém índice de 0,89 tento por duelo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 18:33

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:33

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O goleiro Walter, do Corinthians, sempre quando acionado corresponde às expectativas no gol do time alvinegro de Parque São Jorge. Segundo números do jornalista Rodolfo Rodrigues, ele é o jogador que, em média, menos sofreu gols no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com apenas 0,74 por jogo, superando Cássio (0,89) e outros goleiros como Marcelo Grohe (0,81).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
- Fico muito feliz em saber dessa informação. Isso é fruto de muito trabalho e empenho com essa camisa maravilhosa, que tanto respeito e tenho uma admiração enorme. Defendo as cores do Coringão com muito orgulho. Agradeço demais a minha família, aos meus companheiros e a comissão técnica, que sempre estão me motivando a fazer o melhor pelo clube - afirmou o camisa 27 atuou em 58 jogos e sofreu 43 gols em edições no Brasileirão.
Na temporada 2020, Walter atuou em quatro jogos, sendo três como titular e não sofreu gols. Foram 286 minutos em campo, com 13 defesas feitas, sendo sete difíceis. Das 14 bolas que foram ao gol, ele defendeu todas, ou seja, 100% de aproveitamento nesse quesito, segundo o Sofascore.
Defendendo o Corinthians desde 2013, Walter atuou em 91 jogos e sofreu 73 gols. Na atual temporada, ele jogou seis partidas e foi vazado quatro vezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados